前情報局長劉德良：司法量刑偏輕 恐助長貪腐者當共諜

前國防部軍事情報局長劉德良（見圖）昨藉九三軍人節，呼籲政府對共諜案加重修法，並指司法對鎮小江案、張超然刑度量刑偏輕，遠低於國軍少將貪汙一台洗衣機，無異鼓勵貪腐者充當共諜。（資料照）

2025/09/04 05:30

〔記者劉詠韻／台北報導〕前國防部軍事情報局長劉德良昨藉九三軍人節，呼籲政府對共諜案加重修法，並指司法對鎮小江案、張超然刑度量刑偏輕，遠低於國軍少將貪汙一台洗衣機，無異鼓勵貪腐者充當共諜。

藉九三軍人節 籲對共諜案加重修法

依劉德良說法檢視歷年共諜案，多名退役軍官和政府官員因洩漏軍事情報或招攬我國人員予中方，歷經長達數年司法審理，刑度多為一至四年之間；相比之下，陸軍官員侵占部隊洗衣機，卻被判六年多徒刑，外界質疑司法對國安威脅的重視不足。

請繼續往下閱讀...

中國前解放軍官鎮小江以經商名義來台，吸收多名現退役空軍官員，提供軍事機密予中方，但鎮小江依國安法僅判四年，已服刑出獄。

洩軍機僅判一年 Ａ洗衣機卻重判六年多

軍事情報局退役上校張超然吸收軍情局退役少將岳志忠、退役上校周天慈等人，並蒐集情報員個資、軍事機密情報予中方，台北地院依國安法判張一年六月、周一年二月，判岳十月徒刑；上訴後，高等法院判決駁回，維持一審刑度，可上訴三審。

相較之下，前陸軍金門防衛指揮部參謀長林承家（原名林帝志）將部隊採購、價值七九九○元的洗衣機運回自宅使用，一審依貪汙治罪條例判十二年，二審改判六年八月，褫奪公權三年，最高法院駁回再審請求，全案定讞。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法