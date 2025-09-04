回應中國閱兵 日本政府發言人林芳正：戰後日本走在和平國家道路

日本政府發言人林芳正三日在例行記者會上重申，戰後的日本始終走在和平國家的道路，也多次向中方傳達此一立場。（美聯社檔案照）

〔駐日特派員林翠儀／東京三日報導〕中國舉行抗日戰爭勝利八十週年紀念活動及閱兵儀式，日本政府發言人林芳正三日在例行記者會上重申，戰後的日本始終走在和平國家的道路，也多次向中方傳達此一立場。對於中國國家主席習近平、俄羅斯總統普廷和北韓最高領袖金正恩共同出席閱兵式，林芳正避免正面評論，僅表示「對相關動向保持高度關注」。

不過，對於俄國參與對日抗戰勝利紀念活動，林芳正批評俄方「將二戰結果以有利於自身的方式對外宣傳」，強調蘇聯當年違反「日蘇中立條約」，在二戰結束後仍持續發動攻擊，並佔領日本的北方領土，將此非法佔領正當化的作法，日本完全無法接受。

中共藉由舉辦抗日戰爭勝利活動凸顯政權正當性，但也相對傷害日中關係，日本外務省今年首次透過駐外使館，呼籲各國不要參加中共紀念活動，也呼籲日本民眾在此期間赴中需注意安全。

長年研究中國問題的日本筑波大學名譽教授遠藤譽，近日連續在部落格發表文章，引述台灣國史館最新解密的檔案，比對中國社會科學院近代史研究所發布的論文，指出毛澤東在中日戰爭期間曾與日本軍隊勾結，不但要求日軍停戰，雙方還簽訂互不侵犯協議。

遠藤指出，毛澤東從未慶祝過所謂的「抗日戰爭勝利」，現在的「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利紀念活動」始於一九九五年，出自前國家主席江澤民之手。她還指出，江澤民因為其父曾是汪兆銘（汪精衛）傀儡政權官員，為了掩蓋這段過往而選擇反日路線。江澤民啟動反日教育，到了習近平政權，更進一步高唱「中國共產黨才是抗日戰爭的中流砥柱」。她認為，真相被揭露的那一天似乎已經不遠。

中俄朝三國領袖三日同台閱兵，也受到國際矚目，尤其是金正恩首次現身國際舞台。日本筑波大學名譽教授中村逸郎在接受愛知電視訪問時指出，三國領袖同台閱兵，讓軍事合作的意義變得非常強烈，三國採取與美國、歐洲對抗的立場，也變得更為明確，他認為這將是歷史上的重大轉折點，未來終將出現與歐美正面碰撞的局面。

