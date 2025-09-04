北京閱兵秀肌肉 國安官員：戰略意圖直指全球威懾

國安官員分析，中國九三閱兵展示的國防裝備已超越宰制第一島鏈的需要，顯示北京當局正將目光放眼全球威懾力。圖為可攜載常規或核彈頭的東風61洲際彈道飛彈。（美聯社）

〔記者陳昀／台北報導〕中共昨在北京天安門盛大閱兵，集結威權領袖展示新型武器；國安官員分析，中國展示的國防裝備已超越宰制第一島鏈的需要，顯示北京當局正將目光放眼全球威懾力，更值得國際高度警惕的是，中國國家主席習近平的個人意志比中國國家發展及人民更為重要，更凸顯缺乏制衡權力帶來的極權風險。

軍備火力 已超越宰制第一島鏈

國安官員指出，中國這場打著紀念「反法西斯」為名的閱兵，明確傳達其戰略意圖。首先，中國毫不在乎外界的眼光，刻意糾集被國際媒體譏為「邪惡軸心」的多位威權領袖及二十多個被國際評比為「不自由」國家的政要，公開展現其與民主集團抗衡的決心與企圖，要在現有世界體系下，切割出一個以中國為首的新興國際政治格局，這對全球及區域安全穩定都是重大的風險警訊。

其次，觀察閱兵展示的武器裝備，遠程攻擊、核打擊能力（如東風六十一洲際飛彈、多款超高音速遠程飛彈等）被大比例且高調地呈現，這不單顯示中國的國防發展早就超越自身安全需求，也超越宰制第一島鏈的需要，而是北京正將目光放眼全球威懾力，包括對美、對歐陸更大、更精準的打擊能力。此舉與二戰後國際社會走向循國際法和外交折衝維繫的穩定體系形成鮮明反差，中國顯然選擇一條獨自偏離穩定國際秩序的道路。

最後，國安官員強調，這場閱兵的巨大規模及龐大投入，與中國國家經濟走勢形成高度反差，顯然習近平個人意志和決心，比中國人民的處遇和國家發展更加重要，更凸顯缺乏制衡權力所帶來的極權風險，這也正是當前國際民主陣營最大的戰略挑戰。

