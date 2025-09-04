天安門閱兵 共軍新式飛彈、戰車亮相

中共九三閱兵，全面展示解放軍海、陸、空武器與「新質」作戰裝備。（法新社、美聯社、彭博）

2025/09/04 05:30

〔記者方瑋立／綜合報導〕中國昨於北京舉行「中國人民抗日戰爭暨反法西斯勝利八十週年」閱兵，全面展示解放軍海、陸、空武器與「新質」作戰裝備，包含飛彈、無人機、電子戰設備與雷射武器，若干型號為首次公開亮相。空中梯隊由殲三五A領銜，搭配殲十六D、殲二○、殲二○A與殲二○S飛越天安門上空；官媒稱殲三五A為新型匿蹤戰機，可執行制空與對地、對海突擊，殲二○S採縱列雙座座艙，更宣稱將「重塑規則、徹底改變未來戰場」。

專家：實際效能存疑

飛彈與防空體系方面，首次現身的型號包含紅旗二九、長劍一○○○、東風三一BJ、東風二六D、東風六一；另有九九B坦克、無人砲塔坦克、雷射炮、超音速無人機與無人艦等。中央社報導，香港宣沅智庫研究員宋忠平接受中央社訪問指出，東風六一洲際彈道導彈可攜載常規或核彈頭，著重精準與有效突防；紅旗十九使中國具備末段高空攔截能力，類似美國薩德系統；紅旗二九屬中段反導，類似美國標準三型，兩者顯示中國防空武器已在高、中、低層形成銜接。

請繼續往下閱讀...

陸戰載具亦大舉出場。解放軍展示新一代九九B主力戰車、以及強調自動化與協同作戰的一○○式戰車與支援戰車，並聲稱其四周可形成三六○度自主防禦，能有效對抗無人機威脅。兩棲突擊方隊以八輪兩棲突擊車、步兵戰車與輪式自走砲示強；空降突擊方隊主打可空運的履帶式裝甲車；遠程火砲方隊則由現役PHL-191箱式火箭砲車「壓軸秀肌肉」。

至於海上反艦能力，宋忠平指出，鷹擊十五、十七、十八、十九、二○、二一等系列，使解放軍高超音速打擊能力由火箭軍擴展至海軍，為此次閱兵亮點之一。

國防院國家安全研究所研究員沈明室昨接受本報訪問指出，鷹擊系列與俄羅斯武器相似程度高，不清楚是否獲俄方授權；若屬山寨或逆向工程，性能恐怕僅有俄軍七、八成，且不少裝備僅為展示，未經實戰射擊，實際效能仍待驗證，情形與北韓類似。

沈並指出，從整體觀感評估，中方刻意凸顯太空與無人化路線，包含殲三五與福建號航艦的搭配構想，迎合習的軍事現代化目標；但福建號已下水多時仍未服役，若能於閱兵前正式服役將為習大加分，顯示現況仍未達該程度。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法