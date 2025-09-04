中共九三閱兵展示「新質」裝備 學者：台灣防衛主軸不讓運輸機、船跨海

中共九三閱兵，全面展示解放軍海、陸、空武器與「新質」作戰裝備。（法新社、美聯社、彭博）

2025/09/04 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕中共九三閱兵強調「新質作戰力量」與傳統火力結合，學者建言，台灣防衛重點必須更聚焦於整體防空與不對稱戰力的快速落實，對於解放軍由戰略到戰術的多層威脅，建立可持續的拒止架構，台灣的核心目標是「不讓運輸機跨海、不讓運輸船跨海」。

蘇紫雲：萬事莫如防空急

國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲昨說，共軍閱兵可分三層觀察。其一為戰略打擊與戰略防禦：東風六一洲際彈道飛彈射程更遠，應在一．五萬公里以上，彈頭改進具多分導與誘餌；巨浪三型潛射彈道飛彈讓戰略潛艦能於更遠距離威脅美國本土；而號稱「中國版薩德」的紅旗十九、二九射高不僅可攔截來襲飛彈，甚至能打擊低軌衛星，形成政治拒止。

請繼續往下閱讀...

他指出，其二為戰役層級的區域拒止：空警六○○艦載型預警機與殲三五未來部署福建號後，將強化艦隊防空與攻防完整性，配合鷹擊十五、十七、十九、二○等超音速與高超音速反艦飛彈，補強反介入／區域拒止（A2/AD）；其三為戰鬥層級，共軍地面機器狼、無人戰車、反無人機雷射武器與FK系列「彈炮合一」車等，搭配飛鴻九七無人僚機與殲二○雙座機當作「空中伺服器」操控，將對我制空造成壓力。

「做好防空，即能守住大半！」蘇紫雲強調，對台灣威脅最大的仍是傳統武器，加上無人戰鬥裝備的結合，其中以殲二○及其僚機、鷹擊系列反艦飛彈最需警惕。他重申「萬事莫如防空急」，我軍防空體系必須整合，遠程的天弓三、愛國者與強弓要穩固，中短程機動防空武力須加速建立，無論外購或本土改良皆需同步推進。

他說，制海方面相對不致過度擔憂，雄風系列與魚叉飛彈數量尚可支應，但最麻煩的是自空中而來的中國彈藥與中大型無人機所帶來的壓力，因此必須將防空視為優先。中國雖在概念上不斷嘗試新模式，但只要鎖定不讓共軍運輸機與運輸船跨海，便能把握防衛主軸。

國防院國家安全研究所研究員沈明室說，中方展示輕型可空投戰車與多面雷達等構想，雖不必然有效，但可能改變傳統只靠兩棲登陸的戰法，例如透過運二○進行遠程空投，台灣可能需要超前部署將此納入防衛構想；同時我方正規劃採購自五至十萬架無人機並思考反制作為，方向已啟動。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法