習普金同台閱兵 川普嗆合謀抗美

中國國家主席習近平、俄羅斯總統普廷與北韓領導人金正恩昨齊聚北京天安門閱兵，成為全球矚目焦點。美國總統川普則稱，三國領袖是在「合謀」對抗美國。（路透）

2025/09/04 05:30

中國紀念九三 川普：別忘美國人無懼犧牲幫打抗戰

〔編譯林家宇／綜合報導〕中國國家主席習近平、俄羅斯總統普廷與北韓領導人金正恩齊聚九三閱兵成全球矚目焦點，同框畫面更佔據各大國際媒體版面，展現出對抗西方勢力的中俄朝陣線緊密關係。美國總統川普則稱，三國領袖是在「合謀」對抗美國。

習演說未提及美或特定國家

川普在社群媒體發文發問「習主席是否會提及美國為幫助中國從一個極度不友善的外國入侵者手中奪回『自由』所付出的巨大支持和『鮮血』」，強調「許多人美國人因中國對光榮勝利的追求而陣亡」，希望中方對美國人的勇氣和犧牲給予公正地榮耀和追憶。

川普祝願「習近平與美好的中國人民享有偉大且持久的慶祝日」，但文末話鋒一轉，「就在你們合謀對抗美國之際，請替我向普廷和金正恩致上最誠摯的問候」。

習近平在對日抗戰勝利八十週年大會所發表的演說中，未提及美國或特定國家，僅表示「向支援和幫助中國人民抵抗侵略的外國政府和國際友人，表示衷心感謝！」

克里姆林宮外交政策顧問鄂夏柯夫回應，川普的「合謀」論述或許帶有諷刺意味，強調「沒有人在共謀、謀劃任何事情或陰謀」、「沒人有過這類想法，三名領袖皆是如此」。

在白宮被問及中國閱兵是否為對美國力量的挑戰？川普表示「不，不，一點也不，中國需要我們，而且我與習主席關係很好」，之後又補充，「中國需要我們遠甚於我們需要他們」。

川普另接受保守派主持人詹寧斯廣播訪問時談到，並不擔心中俄組成的抗美軸心，有信心北京不會在未來把軍事資產對準美國，「我們擁有全世界最強大的軍隊」、「他們（中國）絕不會對我們動武，那會是他們所做的最糟糕的事情」。

同場訪談中，川普坦言對普廷感到「非常失望」，透露美政府正計畫採取行動減緩烏克蘭戰場傷亡，但沒有說明具體細節。

習普金並肩踏上天安門城樓

「衛報」分析，九三閱兵用意在於向美國及其盟友展現當今中國實力與外交影響力。習近平關於「中華民族不畏強暴」等語，也似乎暗指美國及其同盟。

出席九三閱兵式領導人近卅名，過程中習近平、普廷與金正恩並肩走在與會領袖團最前端，且一同踏入天安門城樓主席台。華府智庫「大西洋理事會」訪問學者宋文笛認為，此舉顯示出北京當局不懼怕與盟友站在一起或是被視為同路人。

