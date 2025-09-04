為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    宋楚瑜喊話中共：要告訴台灣 不會武力解決兩岸問題

    親民黨主席宋楚瑜昨天向中共喊話，要告訴台灣的同胞，大陸絕對不會用武力來解決兩岸的問題。（記者廖振輝攝）

    親民黨主席宋楚瑜昨天向中共喊話，要告訴台灣的同胞，大陸絕對不會用武力來解決兩岸的問題。（記者廖振輝攝）

    2025/09/04 05:30

    〔記者劉宛琳、施曉光／台北報導〕前國民黨主席洪秀柱受邀前往北京觀看九三大閱兵，引發輿論批評，親民黨主席宋楚瑜昨天表示，他要對大陸說，不是要炫耀武力，而是要讓世界了解，中國不會再被強佔土地，也不會去強佔其他國家的土地，尤其要告訴台灣同胞，絕對不會用武力來解決兩岸的問題，要用溝通、協調。

    昨是抗戰勝利暨台灣光復八十週年紀念日，宋楚瑜赴中正紀念堂向先總統蔣中正及國軍先烈致敬。

    宋楚瑜表示，他還是要對大陸說，展示軍力不是要炫耀武力，是要讓全世界了解，中華民族絕對有自衛的能力，確保中國每一分土地都不會再被強佔；但是中國也絕對不會強佔任何其他國家的土地。尤其要告訴台灣的同胞，大陸絕對不會用武力來解決兩岸的問題，要用溝通、協調，我們都是華夏子孫，要相親相愛。

    中共九三閱兵多次邀請 郝龍斌：父親始終堅決拒絕

    前國民黨副主席郝龍斌昨日在臉書發文也指出，中共過去舉辦九三閱兵，多次邀請他的父親、前行政院長郝柏村出席，郝柏村始終堅決拒絕，還勸軍中同袍勿參與。

    郝龍斌表示，郝柏村生前常說，「歷史就是歷史，不能被扭曲」，過去在接受BBC中文網專訪時也指出，「中國大陸官方在抗戰宣傳中，把國民黨與共產黨並列，同稱為抗戰的『中流砥柱』，這是不公道的。八年抗戰，正是由蔣委員長一人領導，沒有第二個人」。

