洪秀柱出席中國閱兵 央視介紹國民黨代表 民進黨：數典忘祖送國民黨

前國民黨主席洪秀柱（右3）參加九三閱兵，與中國前國家副主席王岐山（右4）同框，《央視》旁白介紹她是「國民黨代表」。（翻攝央視直播）

2025/09/04 05:30

〔記者陳鈺馥、陳昀／台北報導〕中國九三閱兵典禮昨日在北京天安門廣場登場，中國官媒央視直播畫面拍到受邀出席的前國民黨主席洪秀柱時，旁白介紹她是「國民黨代表」。學者批評，中共顯然在吃國民黨豆腐；民進黨則說，要送「數典忘祖」四個字給國民黨。

在中共官方邀請下，洪秀柱、新黨主席吳成典、副主席李勝峰、前海軍少校退役艦長呂禮詩、台大教授苑舉正、國民黨立委陳玉珍前助理游智彬、統派人士王炳忠等人，均出席九三閱兵。

昨日上午閱兵活動結束後，中共在北京人民大會堂舉行「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利八十週年」招待會，洪秀柱、吳成典等人被安排坐在圓桌第一排，與中國國台辦主任宋濤同桌用餐，中國央視的旁白還將洪稱為「國民黨代表」。

學者：中共吃國民黨豆腐

東海大學陸研中心副執行長洪浦釗昨受訪表示，國民黨日前是切割洪秀柱，但中共顯然在吃國民黨豆腐，國民黨必須出來講清楚，不然就是坐實中共說法。中共對台灣內部進行統戰分化，持續拉攏親中和泛藍人士，只要台灣內部產生矛盾，中共便可達成統戰目的。我方官員也強調，政府要嚴正譴責洪秀柱的行為，完全沒有顧及國家尊嚴。

民進黨表示，九三軍人節是我們向國軍致敬、感謝國軍為國付出的日子，可恥的是，洪秀柱卻選擇跑去北京出席中共閱兵，跟中國國家主席習近平、俄羅斯總統普廷、北韓領導人金正恩等獨裁者站在一起。

民進黨回顧二○一五年，國民黨前主席連戰參與中共閱兵典禮時，洪秀柱曾說出席中共閱兵典禮是「未能考慮國人感受，傷害國人感情」、「歷史的事實與抗戰的真相不容扭曲」，但十年後的今天，洪不但親自出席閱兵，甚至附和中共竄改的歷史，將八年抗戰曲解為「十四年抗戰」，狠狠甩了自己一巴掌。

民進黨批評，國民黨對於中共扭曲歷史、窮兵黷武威脅台灣，國民黨一聲不吭，甚至前主席還為中共背書，要送「數典忘祖」四個字送給國民黨。

