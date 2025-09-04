朱立倫批中共 竄改抗戰歷史

國民黨主席朱立倫昨天主持中常會發表談話時指出，中共宣稱自己是領導對日抗戰的中流砥柱，完全不是事實。（記者田裕華攝）

2025/09/04 05:30

〔記者施曉光／台北報導〕中共昨天舉辦九三大閱兵慶祝對日抗戰勝利，國民黨主席朱立倫昨天主持中常會發表談話時指出，當年領導對日抗戰的唯一領導者是國民黨總裁蔣中正與國民黨，中共雖有參與，但不是主要戰場，史實不容竄改與扭曲，中共不斷想要竄改、扭曲歷史，宣稱自己是領導對日抗戰的中流砥柱，完全不是事實。

批賴「終戰說」是國人之恥

朱立倫也批評賴清德總統，昨天不願意慶祝紀念對日抗戰勝利八十週年，僅以「軍人節」為由慶祝，而且不是中央的主要大型活動，更糟糕的是，賴竟以戰敗國日本的口吻，以「終戰」形容對日抗戰勝利及二戰勝利，「這真的是國人之恥」。

請繼續往下閱讀...

朱立倫並指出，做為創建中華民國的政黨，國民黨支持國防預算與國軍，上會期立法院通過國軍加薪方案，針對優秀年輕人投入國軍，提高加給到三萬元，總統已經公布法律，政府卻不編列預算，這樣的民進黨是捍衛中華民國，還是搞政治鬥爭？政府不顧國軍已經宣傳要提高加給，號召年輕人從軍，或有很多年輕人留在軍隊，「這不是詐騙嗎？」

對於前國民黨主席洪秀柱執意出席中共九三大閱兵活動，引發爭議，國民黨文傳會主委林寬裕受訪表示，這樣的行為舉止是否合適，很多人都會有一些評斷，但最高的原則應該還是要看到底是否符合法律規範。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法