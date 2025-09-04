習93閱兵：堅決維護國家統一

中國昨日在北京天安門廣場盛大舉辦九三閱兵，由習近平親自檢閱解放軍部隊，俄羅斯總統普廷、北韓領導人金正恩等多國元首出席。（歐新社）

2025/09/04 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國昨日在北京天安門廣場盛大舉辦九三閱兵，中共總書記習近平發表談話宣稱，中國人民解放軍要「堅決維護國家主權、統一、領土完整，為實現中華民族偉大復興提供戰略支撐，為世界和平與發展做出更大貢獻」。

稱共產黨領導贏得抗戰勝利

「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利八十週年大會」昨登場，由習近平親自檢閱解放軍部隊，俄羅斯總統普廷、北韓領導人金正恩等多國元首出席，中共政治局常委趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希等人與會。

習近平說，中國人民抗日戰爭是艱苦卓絕的偉大戰爭，在中國共產黨倡導建立的統一戰線旗幟下，中國人民以巨大的民族犧牲，為拯救人類文明、保衛世界和平，做出重大貢獻。

習近平表示，今天人類又面臨和平還是戰爭，對話還是對抗，共贏還是零合的抉擇，中國人民堅定站在歷史正確一邊、站在人類文明進步一邊，堅持走和平發展道路，與各國人民攜手構建人類命運共同體。中國人民解放軍堅決維護國家主權、統一、領土完整，為實現中華民族偉大復興提供戰略支撐，為世界和平與發展做出更大貢獻。

習表示，全國人民要在中國共產黨堅強領導下，堅持馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、「三個代表」重要思想、科學發展觀，全面貫徹新時代中國特色社會主義思想，堅定不移走中國特色社會主義道路，傳承和弘揚偉大抗戰精神，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業而團結奮鬥。

習近平最後強調，中華民族偉大復興勢不可擋，人類和平與發展的崇高事業必將勝利。

