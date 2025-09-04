陸委會回嗆習：中共對抗戰沒貢獻

中國昨在北京天安門廣場舉辦九三閱兵，陸委會駁斥中共總書記習近平談話，直指中共對戰事並沒有貢獻；圖為台北市區一位民眾在觀看中國閱兵轉播。（歐新社）

2025/09/04 05:30

官員：中共用閱兵來倡議和平是鬼扯蛋

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國在北京天安門廣場舉行九三閱兵，中共總書記習近平發表談話，稱抗日戰爭在中國共產黨倡導建立的統一戰線旗幟下，取得近代反抗外敵入侵的首次完全勝利。陸委會駁斥，中共只圖擴大和鞏固自身勢力，對戰事並沒有貢獻；官員示警，十月廿五日台灣光復八十週年，中共對台才會有更多動作。

針對九三閱兵展示核導彈等戰略武器，習近平指示要「堅決維護國家主權、統一、領土完整」，熟稔兩岸問題的官員昨受訪說，閱兵是在展現武力，與和平是格格不入、非常矛盾的概念，中共要用閱兵來倡議和平，完全是鬼扯蛋。

陸委會表示，關於抗日戰爭的歷史，事實勝於雄辯。抗日戰爭中，中華民國政府及全體軍民付出無數犧牲奉獻，最終取得抗戰勝利；中共只圖擴大和鞏固自身勢力，對戰事並沒有貢獻，不管花多少資源辦慶祝活動，都掩蓋不了鐵一般的歷史事實。

官員：台灣光復八十週年 中共會有更多統戰操作

熟稔兩岸問題的官員分析，習近平談話沒有太多對台論述，雖然有提到維護國家主權、統一，但是沒有直接講到「台灣」兩字，所以我們也不用對號入座，這次的閱兵主要是展現大國外交。

官員談及，「新邪惡軸心」的中俄朝伊四國領袖，這次是首次同框，相對於美歐日韓民主國家領袖無一人出席，可以看出未來「自由民主」與「專制極權」兩大陣營互相競爭對抗的趨勢不變。

他強調，中國明顯是結合抗美的國際聯合陣線，中國找那麼多國家元首參加，重點還是放在大國外交，這次主要不是針對台灣，接下來十月廿五日台灣光復八十週年紀念活動，才會有較多的對台統戰操作。

成功大學教授洪敬富受訪表示，這次的九三大閱兵，中國在國際宣傳已久，習近平把「堅決維持國家主權、統一、領土完整」做為重要談話內容，這是「紅色法西斯」，這種統一敘事是破壞和平，與和平普世價值背道而馳。

洪敬富說，九三閱兵是中國與威權國家「抱團取暖」，凸顯與民主國家的對立性，中共只是藉九三閱兵來竄改二戰是由國軍抗戰的歷史。

