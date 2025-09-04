為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    93軍人節緬懷先烈 賴：台灣不拿槍桿子紀念和平

    賴清德總統昨前往台北圓山國民革命忠烈祠主持「中華民國114年秋祭忠烈殉職人員典禮」，典禮後，賴總統也向烈士遺族代表致意。（總統府提供）

    賴清德總統昨前往台北圓山國民革命忠烈祠主持「中華民國114年秋祭忠烈殉職人員典禮」，典禮後，賴總統也向烈士遺族代表致意。（總統府提供）

    2025/09/04 05:30

    〔記者陳昀／台北報導〕昨天是九三軍人節，也是二次大戰終戰八十週年，總統賴清德表示，「台灣人民熱愛和平，台灣也不拿槍桿子紀念和平」，手中的裝備，是用來保家衛國，不是用來侵略擴張，並重申今年是終戰八十週年，「團結必勝、侵略必敗」，與中共形成鮮明對比。

    二戰終戰80年 團結必勝、侵略必敗

    中國昨在天安門廣場舉行閱兵儀式，展現各種新型武器。賴清德總統前往台北圓山國民革命忠烈祠主持「中華民國一一四年秋祭忠烈殉職人員典禮」，副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜、司法院代理院長謝銘洋、考試院長周弘憲及監察副院長李鴻鈞陪祭。

    賴清德發文指出，台灣人民熱愛和平，台灣也不拿槍桿子紀念和平；而是緬懷先烈、記取歷史的教訓，堅守對自由民主的信念。

    他說，今年是第二次世界大戰終戰八十週年，八十年前的九月二日，我國陸軍上將徐永昌和其他的八個同盟國，一起簽署文件，共同見證「團結必勝、侵略必敗」的血淚教訓。他衷心期盼，當初飽受侵略之苦的國家，可以一起守護和平、追求自由民主、成為穩定與繁榮的基石。

    希望極端民族主義政體 不要再發生

    賴指出，法西斯的定義很廣，包含極端民族主義、追求某種虛幻的大國復興，更有對國內的高強度言論管控、扼殺社會多元、佈建秘密警察，明顯的強人領袖崇拜、標語文化等。

    賴說，全世界追求和平的人們，都會由衷希望這種形式的政體，不要再次發生。他期勉國軍持續精進戰訓本務，守護國家，促成「用實力達到真和平」的目標。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播