93軍人節緬懷先烈 賴：台灣不拿槍桿子紀念和平

賴清德總統昨前往台北圓山國民革命忠烈祠主持「中華民國114年秋祭忠烈殉職人員典禮」，典禮後，賴總統也向烈士遺族代表致意。（總統府提供）

2025/09/04 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕昨天是九三軍人節，也是二次大戰終戰八十週年，總統賴清德表示，「台灣人民熱愛和平，台灣也不拿槍桿子紀念和平」，手中的裝備，是用來保家衛國，不是用來侵略擴張，並重申今年是終戰八十週年，「團結必勝、侵略必敗」，與中共形成鮮明對比。

二戰終戰80年 團結必勝、侵略必敗

中國昨在天安門廣場舉行閱兵儀式，展現各種新型武器。賴清德總統前往台北圓山國民革命忠烈祠主持「中華民國一一四年秋祭忠烈殉職人員典禮」，副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜、司法院代理院長謝銘洋、考試院長周弘憲及監察副院長李鴻鈞陪祭。

賴清德發文指出，台灣人民熱愛和平，台灣也不拿槍桿子紀念和平；而是緬懷先烈、記取歷史的教訓，堅守對自由民主的信念。

他說，今年是第二次世界大戰終戰八十週年，八十年前的九月二日，我國陸軍上將徐永昌和其他的八個同盟國，一起簽署文件，共同見證「團結必勝、侵略必敗」的血淚教訓。他衷心期盼，當初飽受侵略之苦的國家，可以一起守護和平、追求自由民主、成為穩定與繁榮的基石。

希望極端民族主義政體 不要再發生

賴指出，法西斯的定義很廣，包含極端民族主義、追求某種虛幻的大國復興，更有對國內的高強度言論管控、扼殺社會多元、佈建秘密警察，明顯的強人領袖崇拜、標語文化等。

賴說，全世界追求和平的人們，都會由衷希望這種形式的政體，不要再次發生。他期勉國軍持續精進戰訓本務，守護國家，促成「用實力達到真和平」的目標。

