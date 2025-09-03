為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    洪秀柱今出席中國93閱兵 民進黨：背棄歷史 傷害中華民國

    國民黨前主席洪秀柱表態出席中共九三閱兵，民進黨嚴正譴責洪甘願與中共同聲同調，並痛斥國民黨對中共惡行惡行噤聲，背棄歷史、嚴重傷害中華民國尊嚴。（資料照）

    國民黨前主席洪秀柱表態出席中共九三閱兵，民進黨嚴正譴責洪甘願與中共同聲同調，並痛斥國民黨對中共惡行惡行噤聲，背棄歷史、嚴重傷害中華民國尊嚴。（資料照）

    2025/09/03 05:30

    〔記者陳昀／台北報導〕國民黨前主席洪秀柱表態出席中共九三閱兵，民進黨嚴正譴責洪甘願與中共同聲同調，並痛斥國民黨對中共惡行惡行噤聲，背棄歷史、嚴重傷害中華民國尊嚴；民進黨發言人吳崢更怒斥，解放軍的武器就是準備對付台灣，國民黨政要跑去幫忙耀武揚威是什麼意思？國民黨應開除這些人！

    譴責洪 甘願與中共同聲同調

    據我方掌握，可能赴會者有國民黨前秘書長李乾龍（表態不出席）、中央委員暨前立委李德維、前中央委員徐正文、中常委何鷹鹭（否認接獲邀請），以及新黨前立委周荃、前立委曹原彰、新黨副秘書長游智彬（陳玉珍前助理），以及自稱「高級外省人」的郭冠英、台大教授苑舉正等人。

    民進黨發言人戴瑋姍質疑，二○一五年前副總統連戰出席抗戰勝利七十週年閱兵時，洪秀柱還痛批「傷害國人感情」、「堅持中華民國領導抗戰」，洪十年前尚保有一絲中華民國的風骨，如今卻不顧主管機關勸阻，民進黨嚴正譴責。

    戴瑋姍批評，中共不擇手段竄改歷史，妄圖取代中華民國成為「抗戰領導者」，甚至把當年抗戰的「扯後腿」扭曲為「勝利關鍵」，國民黨卻一味對對其惡行噤聲包容，不僅背棄歷史，更是對中華民國尊嚴的嚴重傷害。

    對中搖尾巴 黨格都沉進台海

    民進黨發言人卓冠廷也痛批，中共用九三大閱兵將中華民國歷史連根拔起，國民黨連屁都不敢吭一聲，對照前總統馬英九、洪秀柱、國民黨主席朱立倫等人十年前反對連戰赴中參與閱兵的言論，堂堂台灣最大在野黨，竟淪對中共搖尾巴的在台協力者，「連黨格都沉進台灣海峽了。」

