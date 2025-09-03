「團結必勝、侵略必敗」 賴：強化國防 才能守護民主自由

賴清德總統昨出席軍人節暨全民國防教育日表揚大會致詞時表示，唯有強化國防戰力，落實全民團結，才能夠真正守護國家主權與民主自由人權。（記者田裕華攝）

2025/09/03 05:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕國防部昨日舉辦「一一四年軍人節暨全民國防教育日表揚大會」。總統賴清德出席並致詞表示，真正的和平來自於團結抵抗侵略的決心和堅強的實力，「團結必勝、侵略必敗」，我們深知和平無價、戰爭沒有贏家，唯有強化國防戰力，落實全民團結，才能夠真正守護國家主權與民主自由人權。

軍人節前夕喊話 用實力達到真和平

在中國九三大閱兵登場前夕，賴清德表示，台灣明年度的國防預算，按照北約的標準已經達到ＧＤＰ三．三二％，也可望在二○三○年前，達到ＧＤＰ五％的目標。我國首要之務是強化戰力，透過自主研發與對外採購，獲得更精良的武器裝備，以堅強的決心和行動，挫敗任何侵犯的企圖，讓世界看見我們守護國家安全、維護印太和平穩定的決心。

賴清德表示，今日的軍人節不僅是屬於全體國軍官兵，更是屬於所有珍惜自由民主、守護台灣的國人，六十七年前的九二海戰的勝利，以及八二三砲戰的勝利，證明了真正的和平來自於團結抵抗侵略的決心和堅強的實力。

賴清德表示，近年來，中共持續以機艦在台海周邊高強度活動，甚至結合灰色地帶襲擾、認知作戰，意圖改變台海現狀；今年也是第二次世界大戰終戰八十週年，從二戰的勝利、到九二海戰以及八二三砲戰的光輝，最寶貴的教訓就是，「團結必勝、侵略必敗」。

賴清德說，和平無價、戰爭沒有贏家，但我們要的和平，是透過實力達到的真和平，唯有強化國防戰力，落實全民團結，才能夠真正守護國家主權與民主自由人權。

