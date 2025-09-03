蔣萬安支持民眾黨上街頭護柯人權 議員︰遭推打勒脖警察的人權呢

台北市長蔣萬安昨出席忠烈祠秋祭大典。（記者陳逸寬攝）

2025/09/03 05:30

〔記者何玉華、甘孟霖、吳昇儒、王冠仁／台北報導〕民眾黨「走讀」行動與警方爆發衝突，八名官警受傷。台北市長蔣萬安沉默兩天後，昨表示理解民眾黨支持者為何要走上街頭，呼籲各界保障前民眾黨主席柯文哲的人權。民進黨多名台北市議員聞言痛批蔣不適任市長，為維護藍白合作的政治利益，無視第一線維持秩序的警察。

民眾黨八月卅日「走讀」行動與警方爆發衝突，八名員警受傷，蔣萬安當天只表示已致電警察局關心員警傷勢。他昨天出席祭忠烈陣（公）亡將士典禮前受訪表示，這件事有職權跟人權的角度，警方職權依法執勤，但事情的根源是柯文哲被羈押超過一年，從人權的角度，「我可以理解民眾黨的支持者為何走上街頭，我也支持民眾黨呼籲各界保障柯文哲的人權」。

對於蔣的回答，多位民進黨台北市議員聞言炸鍋。簡舒培認為，蔣萬安保障柯文哲的人權，但那些被推倒、被打、被勒脖的警察的人權呢？蔣護的是藍白合作的政治利益，不配再以「市長」自居。

何孟樺說，連蓄意衝擊警方都不願譴責，蔣萬安「還是一個稱職的市長嗎？」許淑華也說，蔣萬安為了政治利益不惜重擊警察士氣。顏若芳直言，「藍白黨證在台北猶如犯法的免死金牌」。

國民黨北市議會黨團書記長李明賢對此反駁，柯文哲羈押是不是過長，是普遍社會的質疑，蔣萬安只是說出大眾的疑慮，民進黨追著打，才是政治操作。

北檢將黃國昌列被告 警方寄發通知書

這場走讀活動，包括中正一分局督察組長陳育健遭民眾黨主席黃國昌勒脖在內，共造成八名員警受傷。警方依違反集會遊行法、刑法強制及妨害公務等罪，將黃國昌等人送辦。台北地檢署指出，全案已分「他字案」偵辦，黃國昌列為被告。

警方在昨天寄發通知書給黃國昌，另也查出利用AI軟體對陳育健「變臉」的何姓網民，以及另名在宣傳車旁涉嫌推擠員警的廖姓男子，預計本月中旬通知他們到案說明。

