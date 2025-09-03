彭振聲：京華城案是由柯決行

彭振聲出庭。（記者王藝菘攝）

2025/09/03 05:30

「柯曾問樓地板面積怎不見」

〔記者張文川、劉詠韻／台北報導〕台北地院審理京華城弊案，昨傳喚台北市前副市長彭振聲作證，經詰問七點五小時，彭回復至被告身分後，與其律師皆向審判長明確表示維持認罪，不變更答辯方向；前台北市長柯文哲的律師當庭聲請具保停押，合議庭定明日提訊柯文哲、國民黨台北市議員應曉薇進行延押訊問。

彭證稱，他決行過一一三件公告公展案簽呈，絕大部分是由副市長決行，京華城案則是柯文哲決行。柯曾問他京華城的一二○二八四平方公尺樓地板面積怎麼不見了，彭回稱都委會的決議通常不會以括號方式註明樓地板面積，不曉得當時的都委會怎麼做成此決議。他並建議柯，京華城的行政訴訟若勝訴，樓地板就給他們；彭說，應曉薇曾帶威京集團主席沈慶京到副市長室，找他「幫忙」回復京華城的樓地板，他拍桌拒絕說「沒辦法這樣處理」。

彭說，七月一日開庭前突然接到妻子離世消息，心情極度悲痛下對檢察官脫口而出「你們良心在哪裡？」，他坦言這是出於情緒性發言，他的認罪態度並未改變。

蒞庭檢察官林俊廷結論指出，彭的證詞證明檢方在看守所偵訊彭時並未承諾給予彭違法的優惠，只是告知自白減刑的法律規定，中斷錄影是在律見、吃飯及用藥；相關公文簽呈柯文哲皆有批示，不能諉稱不知情；京華城樓地板應視行政訴訟結果決定，但便當會結論送研議，都發局雖提出不可行、有圖利之虞，但彭還是依柯的交辦，在送研議的簽呈上蓋章。

柯的律師表示，彭詰問結束後，收賄、圖利的重要證人已詰問完畢，羈押理由已改變，因此聲請具保停押。審判長表示，並非所有重要證人全部詰問完畢就代表羈押原因已消滅，但為了節省庭期，定明日開延押庭。柯、沈押期至十月一日屆滿。

詰問結束後，柯文哲表示本案的目標就是他，卻連累太多人，他向證人席上的彭說「對於你家破人亡，我很難過…大家都認真在做事，沒有對不起國家」；柯還說本案要等改朝換代、裴偉被收押，才能知道背後內幕。

