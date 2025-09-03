京華城案開庭》彭振聲：認同檢見解「陳情轉研議即圖利」

台北市前副市長彭振聲昨以證人身分為京華城案出庭。（記者王藝菘攝）

2025/09/03 05:30

〔記者陳彩玲／台北報導〕台北市前副市長彭振聲昨以證人身分為京華城案出庭，檢辯主要針對相關簽呈進行詰問。彭證稱，威京集團二○二○年陳情想恢復樓地板面積，當時都發局有擬說帖，認為市府與威京集團已在打行政訴訟，會有圖利疑慮，他認同檢察官「陳情轉研議就是圖利」的見解。

都發局曾擬說帖 認為有圖利疑慮

彭振聲證稱，京華城二○二○年向北市府陳情，欲恢復一二○二八四平方公尺樓地板面積，柯文哲於陳情書上張貼手諭的便利貼表示「原則很簡單，公務員不坐牢」。他請都發局承辦人針對此案擬「說帖」說明，都發局當時認為，市府與威京集團就「允建樓地板面積保障」正進行行政訴訟，建議市府不宜私下恢復樓地板面積，可能引發社會聲浪，批評市府圖利京華城爭議。

對此，柯文哲律師詢問，「不坐牢就代表知道圖利？」彭振聲表示，當時他不知道「台北市府及所屬各機關處理人民陳情案件注意事項」第九條第三款有規定，訴訟中案件不得接受陳情，要適法性處理，直到被收押，檢方說陳情轉研議就是圖利，他認為檢察官有法律專長，並認同檢方見解，因此認罪。

此外，彭振聲曾向檢廉證稱，擔任副市長期間曾經手過一一三件都市計畫案，柯文哲只決行京華城案公告公展簽呈。昨在法庭上被問及此事時，彭補充說明，去年被檢方收押前，他有致電給都委會執行秘書劉秀玲詢問，才得知擔任副市長期間，大部分公告公展簽呈都是自己決行，但京華城案會特別由柯文哲決行，主要有三個原因。

彭振聲說，京華城是市長的重大政策，第一，柯市府有辦理松山區通盤檢討計畫，因此要讓市長知道都發局「很用心」，有在辦理相關事務；再者，市府當時考量松山區沒落，也有推展南松山地區發展再生計畫；最後，是這份北市府前副秘書長李得全有在公文上表示意見，而李有都市計畫專業，他認為讓柯決行較為妥當。

至於柯文哲曾在京華城完工示意圖上貼便利貼，親筆寫下「TO：彭副，京華城對容積率應該死心了，只希望行政流程加速，讓他們早日完工就可以了。」對此，彭振聲表示，不知道資料是否為京華城的完工示意圖，但他當時以為柯文哲要求建照趕快核准、蓋起來。

