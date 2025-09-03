退將胡延年︰資電作戰至關重要

台灣智庫舉辦「中國解放軍火箭軍及海空軍對台威脅與因應研討會」，前國防部參謀本部通次室中將次長胡延年（左2）出席。（記者涂鉅旻攝）

2025/09/03 05:30

無人機電磁干擾反制、關鍵基礎設施防護都須精進

〔記者涂鉅旻、陳治程／台北報導〕中國今日舉辦九三閱兵，面對威脅擴張，台灣智庫昨廣邀國內國安界政、軍人士舉辦研討會，共探解放軍軍力部署和威脅反制對策。前國防部參謀本部通次室中將次長、凌群電腦公司副總經理胡延年表示，資電作戰能力對我國至關重要，包括無人機電磁干擾等反制能力、關鍵基礎設施防護都須繼續精進；反輻射飛彈已不是現在電戰反制武器，而是被長程的精準彈藥取代。

請繼續往下閱讀...

台灣智庫昨日舉辦「中國解放軍火箭軍及海空軍對台威脅與因應研討會」。胡延年在會中表示，現今作戰關鍵已不僅是傳統火力對抗，而在於誰能掌握電磁頻譜與資訊優勢。首先無人機偵察、攻擊與誘敵等多元任務，背後的指管、導航、通訊等能力，都仰賴資電作戰支持。

胡延年表示，若遭遇無人機大量襲擾，而未建立資電防護系統，將使作戰趨於被動，而無人機容易受到電子干擾與誘導欺騙，因此，我國除了籌獲各式無人機，包括防禦無人機的電磁干擾、通訊截斷與偽目標投放等手段，也應隨之發展。

胡延年也拋出用兵新思維。他指出反輻射飛彈已非當代電子反制武器，因為現在的長程精準武器，圓周誤差公算已縮小至十公尺以內，不管雷達有沒有開機，直接在二○○、三○○公里外施以打擊。

李翔宙︰電子看板遭癱瘓 衝擊民心更甚軍演

前國安局長李翔宙也在會中指出，研究解放軍不只要從根本做起，更要重視歷史研究。他舉二○二二年美國前眾議院議長裴洛西訪台為例，北京當局當時發動九天「圍台軍演」，總統府、國防部、外交部網站也被攻擊，就連車站、超商的電子看板也遭竄入癱瘓，其對社會民心的衝擊更甚重兵軍演。

李翔宙也說，解放軍在南海「中建島」種下椰子樹，從一九八二年開始種下第一棵樹開始，四十年後的植栽規模已達四千株。他直言「樹要扎根，兵更要扎根」，強調對共軍的情報研究要從根本做起，要像連續劇般持續不斷，斷了片就容易變成走馬看花，淪為表面功夫。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法