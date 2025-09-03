洪秀柱出席中國閱兵》國民黨：前黨務人士立場非當前黨的立場

國民黨前主席洪秀柱將出席今日中共在北京天安門廣場前舉行的九三大閱兵，國民黨文傳會主委林寬裕昨日表示，前黨務人士的立場並非當前黨的立場。（資料照）

2025/09/03 05:30

〔記者施曉光、劉宛琳、張聰秋／綜合報導〕國民黨前主席洪秀柱將出席今日中共在北京天安門廣場前舉行的九三大閱兵，國民黨文傳會主委林寬裕昨日表示，前黨務人士的立場並非當前黨的立場，就如陳文茜、郭正亮、鄭麗文等人立場並非等同民進黨現在的立場一樣。

國民黨主席朱立倫前天受訪表示，對於兩岸的相關訪問，在法律的規範之下，不用去禁止任何的個人，但只要從事過相關重要公職者，一定要遵守相關的法律。

對於外界關切洪秀柱參加中共九三大閱兵，是否涉及黨紀問題？藍營人士認為，洪應該沒有違反國家法令，畢竟洪秀柱目前不具有公職身分，也非曾經涉及國家機密的退休官員，所以應該沒有受到相關法規的限制，頂多只是政治效應的考慮，此時談考紀問題並不適合。

二○一五年中共曾舉辦抗戰勝利七十週年閱兵典禮，前國民黨主席連戰受邀出席也引發爭議。包括前總統馬英九都公開表達反對連戰出席，馬政府與國民黨也呼籲退將不要參加，當時還是國民黨立委的現任彰化縣長王惠美，也曾要國民黨中央該處理就處理。當時的國民黨主席的朱立倫說，會就不同聲音送交考紀會或中常會等相關單位討論，但後來沒有下文。

昨天，王惠美被記者問及洪秀柱出席中共閱兵一事，王表示，洪目前並無公職身分，亦非曾擔任國家的正、副領導人職務，出席任何活動皆屬個人自由；她個人認為，兩岸交流不可中斷，但對具高度政治影響力的活動，還是應考量社會觀感及民眾的感受。

國民黨立委林思銘表示，這個活動如果是民眾個人自行參加，只要不涉及任何政治議題，在法律上是允許的，涉及國安的問題，當然就要依法處理。對於洪秀柱稱是以前國民黨主席身份前往，林思銘表示，洪現在畢竟已經不在其位，政府不用做太多聯想。

