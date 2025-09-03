出席中國閱兵》洪籲台灣當局放下意識形態

國民黨前主席洪秀柱稱，抗戰勝利是全民族的共同記憶，若非當年國共合作、全民族抗戰，焉能保全中華民國的國祚命脈延續至今？（資料照）

2025/09/03 05:30

〔記者施曉光／台北報導〕中國今於天安門廣場舉行九三大閱兵，前國民黨主席洪秀柱前晚搭機抵達北京，她昨日聲明指出，抗戰勝利是全民族的共同記憶，這次她參加紀念中華民族抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利八十週年的活動，屆時還有抗日將士的後代，大家得以一同出席是一份歷史的回應，更是一份對先人的致敬。

對於綠營質疑洪秀柱「背棄歷史，傷害中華民國」，她昨晚也在臉書回應，指自己參加九三紀念是緬懷先烈，民進黨恐嚇之舉不僅心虛，更背離台灣社會對抗戰歷史的情感，呼籲台灣當局應該放下意識形態，要勇敢拿回歷史話語權。

對於有人質疑她十年前參選總統時，反對前國民黨主席連戰參加中國閱兵，如今自己卻出席；洪秀柱說，兩岸局勢早已一百八十度轉變，十年前是兩岸大交流的時代，有所「和」也有所「爭」，爭的是中國的代表權，有意見的是對日抗戰的話語權，如今民進黨政府不僅放棄中國代表權，甚至連台灣光復所依憑的抗戰勝利，也被矮化為「戰敗國的終戰紀念」。

洪也表示，此次行程完全合法合規，她個人並非「兩岸人民關係條例」所規範的現職公務或軍方人員，同時離開立法院副院長之職也已十年，且無任何合作行為。她強調，若非當年國共合作、全民族抗戰，焉能保全中華民國的國祚命脈延續至今？身為曾任中國國民黨的主席，她有責任延續這段抗戰精神。

目前擔任洪的特助，有意參選國民黨主席的前國民黨副秘書長張雅屏則說，洪的副院長職務在二○一六年卸任，比前總統馬英九還要早三個月「畢業」，接觸機密更多的馬都可以去大陸，陸委會要拿這一點來問責洪秀柱，「太可笑了！」

