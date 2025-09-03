綠委批洪秀柱等人 為中國背書扭曲歷史

中國今將在天安門廣場舉行九三大閱兵。圖為共軍閱兵參演部隊進行排練。（歐新社）

〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨前主席洪秀柱等藍營高官今將出席中共「九三大閱兵」活動。民進黨立委王定宇痛批，洪等人為中國背書、扭曲歷史，是徹徹底底對不起自己的國家；民進黨立委賴瑞隆也批洪打臉十年前的自己，十年前反對國民黨前主席連戰赴中閱兵，十年後為了在中國享受尊榮而犧牲台灣。

為了在中國享受尊榮 犧牲台灣

王定宇指出，國民黨這些高階權貴罔顧國家利益，堅持參加中共舉辦的九三閱兵，真的是「五告害」（台語有夠糟）。第一害是為中共背書扭曲歷史，掠奪中華民國在二戰抗日期間的功勞，徹底對不起自己國家；第二害是中共的部隊三分抗日、七分壯大自己，藍營高官還跑去背書，對不起當時犧牲的國軍。第三害是中共邀集的都是全世界的邪惡軸心國，國民黨人竟跑去背書；第四害，解放軍正用這些展示軍事力量的武器威脅台灣人民，國民黨權貴竟坐在看台上鼓掌歡呼；第五害則是世界主流民主國家聲援台灣，藍營人士跑去中國閱兵，等於打了國際盟友一記耳光。

賴瑞隆也表示，中共花了一千五百億元舉辦大閱兵，就是要施壓各國、展示武力，這是只有威權國家會進行的行為，若國民黨前主席、中常委等人還出席，形同向國際社會傳遞錯誤訊息，表示台灣主要政黨支持中共對台灣的軍事武力威脅，支持中共擴張武力的行為，這是錯誤且危險的訊號。

民進黨立委林俊憲強調，洪秀柱曾是國民黨主席、台灣國會議員，去中共參加閱兵典禮，絕對踩到台灣的紅線，相信民眾不會支持，法律也不允許。民進黨立委陳培瑜則酸，中國一直對台灣保有敵意，國內竟有人去參加閱兵，不知道是要去面試下一份工作，還是打算傳達什麼樣的意念回來台灣？

