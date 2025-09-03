洪秀柱出席中國閱兵》國安人士：中華民國才是真正對日作戰的主體

中國今在天安門廣場舉行九三大閱兵，幾乎無自由國家參與。圖為共軍閱兵參演部隊進行排練。（歐新社）

2025/09/03 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕中國今將舉行「抗戰勝利八十週年」盛大閱兵。我方掌握，國民黨包括前主席洪秀柱在內，有多位政要可能出席，國安人士示警，我國相關政黨若未能劃清界線，恐助長北京在國際塑造「台灣屬中國一部分」的錯誤敘事，使國際輿論產生混淆，在這場被形容為「邪惡軸心嘉年華」的閱兵中，台灣將被拖進錯誤的歷史與國際定位。

據我方掌握，除了洪秀柱，受邀者包括國民黨前秘書長李乾龍（表態不出席）、中央委員暨前立委李德維、前中央委員徐正文、中常委何鷹鹭（否認接獲邀請），以及新黨前立委周荃、前立委曹原彰、新黨副秘書長游智彬（陳玉珍前助理），另自稱「高級外省人」的郭冠英、台大教授苑舉正等人可能赴會。

請繼續往下閱讀...

據自由之家（Freedom House）年度最新統計，出席的二十多國中，絕大多數屬於「不自由」的威權體制，包含俄羅斯、北韓、伊朗、白俄羅斯等核心與會國；其餘中亞國家如哈薩克、烏茲別克、塔吉克，也全部落在「部分自由」或「不自由」區間，「自由國家」幾乎缺席，讓這場閱兵更淪為「威權同學會」。

國安人士表示，中國這場閱兵本想展現軍力與正當性，卻意外凸顯其與一群「不自由國家」的綑綁，讓國際社會看到的不是正義，而是威權的集結。當威權國家彼此互相壯膽、對西方民主國家擺出抵制、敵對姿態，將嚴重衝擊國際規範與二戰後好不容易建立起的穩定國際體系，民主世界應高度警覺。

國安人士也說明，二戰史實中，中華民國才是真正對日作戰的主體，中國卻藉機竄改歷史，將台灣主權納入「中華人民共和國抗戰勝利敘事」中，當國民黨重量級人物選擇站在閱兵台下，國際社會恐以為台灣自己也承認這一版本的歷史。

國安人士提醒，若相關政黨未能清楚劃清界線，恐助長北京在國際塑造「台灣屬中國一部分」的錯誤敘事，使國際輿論產生混淆，呼籲國民黨與其他出席政黨明確表態，上述人等行為不代表台灣整體，也不代表民主台灣的立場，否則在這場被形容為「邪惡軸心嘉年華」的閱兵中，台灣將被拖進錯誤的歷史與國際定位。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法