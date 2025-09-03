出席中國閱兵》民團轟洪形同叛國 基進：應以外患罪論處

前國民黨主席洪秀柱接受中共邀請參加93大閱兵。（台灣經濟民主連合提供）

2025/09/03 05:30

〔記者林哲遠／台北報導〕前國民黨主席洪秀柱今出席中共九三大閱兵，北社、經民連等本土社團相繼發聲譴責，直言此舉形同叛國；台灣基進認為應以刑法的外患罪論處；時力也說，台灣最大在野黨在九三軍人節跑去敵營看閱兵，要日夜守護台灣的國軍弟兄姊妹情何以堪？

時力：去敵營看閱兵 國軍情何以堪

北社表示，中國藉閱兵包裝史觀，企圖以「邪惡軸心」之姿拉攏台灣少數政客，營造「兩岸同調」假象，國民黨前重要幹部竟計畫出席此場合淪為普廷、金正恩、伊朗總統等威權領袖的統戰工具，這不僅是對台灣民主的背叛，更將使國際誤認台灣政黨默許中共立場、矮化國家主權，踐踏人民意志。

台灣經濟民主連合也發聲明譴責，洪秀柱等人出席中共解放軍武力展示，將被聯想或遭中國刻意解釋為代表部分台灣人民認同中國對台的主權聲索，這樣的行為已形同叛國。

台灣基進黨主席王興煥也說，台灣必須有清楚的認知，莫再掩耳盜鈴，中華人民共和國已經用相當於入憲的高度宣告「絕不放棄使用武力犯台」，所謂紀念抗戰勝利只是九三閱兵的表象，本質則是侵略台灣的武力展示。

王興煥建議，賴清德總統三月以《國安十七策》政治定性「中國是台灣的境外敵對勢力」是遲來的戰略清晰，台灣與中國明確的敵我關係，必須落實於行政、立法與司法的舉措，對於前立法院副院長與政黨主席們的通敵行為，應以刑法的外患罪論處。

時代力量黨主席王婉諭說，今天是九三軍人節，中共軍艦、軍機的侵擾不會停歇，台灣最大在野黨跑去敵營看閱兵，要日夜守護台灣的國軍弟兄姊妹情何以堪，「中國國民黨，你們要不要跟國軍同袍交代一下？」王說，中國國民黨要好好思考，前主席參加「中共閱兵」代表什麼意義。如果國民黨沒有任何說法和處置，被說「親共」真的剛好而已；她籲黨主席朱立倫應有明確態度處理黨內高層近乎通敵的脫序行為。

