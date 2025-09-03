十年前曾批連戰參加中國閱兵》沈有忠：洪秀柱的大是大非為何變昨是今非

陸委會副主委沈有忠（右）昨出席「二戰80週年與台灣主體性的歷史意義與國際法精神」座談會，他表示中共舉辦的九三閱兵是誤導歷史、威嚇台灣的閱兵活動。（記者塗建榮攝）

2025/09/03 05:30

〔記者黃靖媗、陳鈺馥／台北報導〕國民黨前主席洪秀柱等藍營政要今將出席中國九三大閱兵，由於洪十年前曾批評前副總統連戰參加中國閱兵，陸委會副主委沈有忠昨直言，很好奇是什麼原因讓洪的「大是大非」變成「是非不分、昨是今非」；陸委會也強調，倘有政黨、法人、人民團體或個別人士赴中參加活動，涉與中方從事任何形式之合作行為，如配合進行宣傳等，將依兩岸條例等法律規定裁罰。

陸委會：若與中有合作行為 將依法裁罰

沈有忠昨天於「二戰八十週年與台灣主體性的歷史意義與國際法精神」座談會指出，中共舉辦的九三閱兵是誤導歷史、威嚇台灣的閱兵活動，他引述兩名過去他很敬重的前輩意見回應。前總統馬英九曾多次呼籲國人不宜參加中國閱兵活動，並說這是中華民國政府一貫的立場；洪秀柱則曾批評，參加中共閱兵並沒有考慮到國人的感受，甚至也傷害了國人的感情，令人遺憾，這是一個大是大非的問題。

沈：中共欲消滅中華民國 不應視而不見

沈有忠說，十年過去，是什麼原因讓洪秀柱的「大是大非」變成「是非不分、昨是今非」，他們也非常好奇。他認為，社會大眾應該不分黨派，不應對中共意欲併吞與消滅中華民國視而不見，更要有警覺心，也應該要團結一致守護國家主權和自由民主。

對於洪秀柱出席九三閱兵是否涉及違法，沈有忠指出，洪不是現役公務人員，至於是否為涉密人員，因其過往曾任立法院副院長，還要與相關機關做研議。若以兩岸條例規範與中共黨政軍合作行為來看，要看洪秀柱後續是否有配合宣傳等行為，必須等情況發生後，才能研處。

除了洪秀柱，國安單位掌握，國民黨中央委員李德維、立委陳玉珍前助理游智彬、前國民黨中央委員徐正文等人也可能參加中國今天在天安門廣場舉行的九三閱兵。

對此，陸委會稱，政府呼籲全體國人團結一致，共同捍衛國家主權尊嚴，勿參加中共「九三閱兵」及其官方主導之相關活動。倘有政黨、法人、人民團體或個別人士赴中參加前揭活動，涉及與中方從事任何形式之合作行為，如簽署協議、備忘錄等書面文件，發表共同聲明，或配合進行宣傳等，主管機關將依兩岸條例等相關法律規定裁罰。

國民黨政要出席中國閱兵 藍營反應今昔大不同

