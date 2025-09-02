小草違法集會襲警 將被嚴辦 》黃國昌批丟人現眼 綠斥破壞司法獨立

民眾黨上週末舉行走讀，黨主席黃國昌疑似勒住員警脖子。（圖擷取自民眾之聲YouTube）

2025/09/02 05:30

〔記者謝君臨、陳昀、董冠怡／台北報導〕民眾黨主席黃國昌八月卅日率「小草」支持者發起「公民走讀」活動，由於集會未合法申請，與警方發生衝突，導致八名員警受傷，內政部、警政署均表示將依法嚴辦。黃國昌昨指責民進黨將集遊法用得得心應手，「丟人現眼」；民進黨則痛批黃勒頸警察，違法的目的是破壞司法獨立。

對此，民進黨發言人韓瑩指出，黃國昌宣稱的「走讀活動」，對警察勒頸、意圖開車闖入封鎖線等行徑，完全目無法紀。前台北市長柯文哲曾稱立委更應守法，總統府旁等禁制區不可集會遊行，如今黃國昌連守法都做不到，至今仍想規避責任、違法集會目的更是意圖破壞司法獨立，惡劣行徑令人不齒。

民進黨發言人吳崢也質疑，七月黃國昌在民進黨部樓下舉行集會，小草闖入民進黨部砸蛋；上週末黃國昌率小草上街，又發生襲警、開車意圖衝撞，導致共八名員警負傷。黃國昌一再鼓動小草劍走偏鋒，訴求是什麼？不就是公然要求總統破壞憲政介入司法？不就是要求另立標準，讓涉貪的政治人物享有特權？有何正當性可言？

警政署、台北市警局將依法嚴辦「公民走讀」活動的違法行為，黃國昌昨受訪批評，民進黨忘了過去在野時怎麼穿草鞋走街頭，新一輩的民進黨人沒經歷過在街頭爭取民主的歷史，現在就是穿皮鞋坐享其成，這樣的話由民進黨說出來，只能送他們四個字，叫做「丟人現眼！」

民眾黨八月卅日「走讀」活動中，黃國昌被目擊「勒脖」警察，還有多人攀爬、撲上警察頭上「人體衝浪」嬉鬧，共計八名員警受傷。

蔣萬安仍不回應

民進黨籍台北市議員簡舒培、林延鳳、顏若芳等多人，不滿市長蔣萬安未能捍衛堅守崗位辛苦執勤的員警，要求蔣出來面對，但蔣萬安只在風波發生當天說，已致電警察局關心受傷員警狀況，呼籲體恤辛苦的警察，隻字未提譴責，昨天開學日公開行程，蔣面對媒體追問，依然不回應。

