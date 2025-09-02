民進黨團改選？高層：調整互動 非「逼宮」

立法院民進黨團總召柯建銘強調自己還是民進黨團總召，任期到明年2月1日。（資料照）

2025/09/02

〔記者陳昀、謝君臨／台北報導〕總統賴清德日前表態「黨團改選會更符合社會期待」，民進黨也發動立委連署黨團改組，被外界解讀在「逼宮」立法院民進黨團總召柯建銘；柯昨天強調，自己的總召任期到明年二月一日。對此，知情人士重申，對決策高層而言，重點在於調整互動溝通，不需無限上綱到「逼宮、非怎麼做不可」。

據悉，民進黨內部一致認同柯建銘勞苦功高，但也憂心在國會採取焦土戰術，不利於後續國政推動，由於接獲黨內、黨團不斷反映，層峰在罷免後數度嘗試與柯建銘協調，盼老柯退居二線，黨內也發動立委連署黨團改組，並傳出有逾六成立委參與連署。

知情人士重申，對決策高層而言，立委意向調查的連署，並不是連署結果如何、就一定要怎麼做的「一刀切」，而是確認黨內與黨團有共識，重點在於調整溝通互動的模式，不需無限上綱到逼宮、非得要怎麼做。

此外，民進黨各派系立委昨也陸續接到兼任民進黨主席賴清德的邀宴電話。據了解，在新會期正式開議前，賴總統將分四批邀請各派系立委餐敘，目前並未設定議題，開放黨籍立委就國會運作、朝野議事攻防、總預算及地方民情進行溝通討論，現傳出的時間點落在三日至十二日之間。

