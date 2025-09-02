為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    民進黨團改選？高層：調整互動 非「逼宮」

    立法院民進黨團總召柯建銘強調自己還是民進黨團總召，任期到明年2月1日。（資料照）

    立法院民進黨團總召柯建銘強調自己還是民進黨團總召，任期到明年2月1日。（資料照）

    2025/09/02 05:30

    〔記者陳昀、謝君臨／台北報導〕總統賴清德日前表態「黨團改選會更符合社會期待」，民進黨也發動立委連署黨團改組，被外界解讀在「逼宮」立法院民進黨團總召柯建銘；柯昨天強調，自己的總召任期到明年二月一日。對此，知情人士重申，對決策高層而言，重點在於調整互動溝通，不需無限上綱到「逼宮、非怎麼做不可」。

    據悉，民進黨內部一致認同柯建銘勞苦功高，但也憂心在國會採取焦土戰術，不利於後續國政推動，由於接獲黨內、黨團不斷反映，層峰在罷免後數度嘗試與柯建銘協調，盼老柯退居二線，黨內也發動立委連署黨團改組，並傳出有逾六成立委參與連署。

    知情人士重申，對決策高層而言，立委意向調查的連署，並不是連署結果如何、就一定要怎麼做的「一刀切」，而是確認黨內與黨團有共識，重點在於調整溝通互動的模式，不需無限上綱到逼宮、非得要怎麼做。

    此外，民進黨各派系立委昨也陸續接到兼任民進黨主席賴清德的邀宴電話。據了解，在新會期正式開議前，賴總統將分四批邀請各派系立委餐敘，目前並未設定議題，開放黨籍立委就國會運作、朝野議事攻防、總預算及地方民情進行溝通討論，現傳出的時間點落在三日至十二日之間。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播