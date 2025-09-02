立院新會期 柯建銘：總召任期到明年2月1日

國民黨團昨舉行黨團幹部就職典禮，民進黨團總召柯建銘（左）、民眾黨總召黃國昌（右）都到場祝賀。（記者方賓照攝）

2025/09/02 05:30

〔記者謝君臨、林哲遠／台北報導〕立法院九月一日迎來新會期，國民黨團昨舉行黨團幹部就職典禮，民進黨團總召柯建銘不僅送上花籃祝福，也親自到場全程參與。柯在會中強調，他與民進黨立委王義川到場是「遞橄欖枝」，接下來要走進入新的境界，大家理性務實對待國會事項，共同追求國家進步跟發展。對於媒體詢問是否續任總召，柯建銘說，他的任期到明年二月一日。

向藍遞橄欖枝 盼國會理性務實

國民黨團昨舉行黨團幹部就職典禮，柯建銘、王義川、民眾黨團總召黃國昌、副總召張啓楷、幹事長陳昭姿等人到場祝賀。柯建銘說，他與王義川特地過來「遞橄欖枝」，雖然明知山有虎、偏向虎山行，兩軍交戰不斬來使。

「我們共同方向、目標都是一致的，大罷免在這講成功失敗都打壞感情，都過去了！」柯建銘說，接下來要走進入新境界，大家理性務實對待國會事項，共同追求國家進步和發展，這是共同目的。本會期是總預算會期，希望大家共同合作，回到穩定發展進步方面，讓總預算順利；而法案只要不違法違憲，都可以談。

而後，柯建銘也在立委王義川陪同下，前往群賢樓一○一會議室進行立委報到。對於民進黨團幹部後續佈局，柯建銘指出，今天是九月一日報到日，黨團會行文所有成員，讓有意願擔任「六長」的登記，為期一週，到最後看登記情形再來協商，組織新的隊伍出來。

總統賴清德日前曾表態「黨團改選會更符合社會期待」，民進黨也發動立委連署黨團改組，被外界解讀要「逼宮」柯建銘。媒體追問：「開議日後還有信心擔任黨團總召嗎？」柯強調，自己現在還是黨團總召，任期到明年二月一日，屆時有人登記參選再說。

民進黨立委王世堅昨認為，柯總召這一陣子和社會上各界都有接觸，也聽到社會聲音，相信以柯對民進黨的厚愛，應該不會再有所堅持才對，他不認為柯會依然故我、一意孤行，且民進黨對於社會也一定會有所回應，這不會是問題。

王世堅也說，黨團「三長」改組這件事，應該已經翻頁了，民進黨團會依照黨內民主程序做調整，這是必須要做的。

