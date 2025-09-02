鬆口不排斥參選新北市長》李四川：母雞是民眾黨 小雞會有些緊張

對於是否參選新北市長，台北市副市長李四川表示，若明年民調高，非他不可，一定承擔。（資料照）

2025/09/02 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕民眾黨主席黃國昌宣布參選新北市長後，國民黨內呼聲最高的人選、台北市副市長李四川也鬆口不排斥。李前晚受訪透露鬆口的原因，是因為新北很多國民黨議員對「母雞是民眾黨」有些緊張，自己若要參選，會在恰當的時機宣布，並舉朱立倫當年參選新北市長是在選舉年五月宣布、侯友宜是在三月宣布，何況目前還有黨主席選舉、藍白合作等諸多變數。

李四川八月卅一日在網路節目「下班瀚你聊」中提到，他對選舉的態度始終一致，說法也沒有改變；只是黃國昌宣布要選新北市長後，新北很多國民黨的議員對「母雞是民眾黨」有些緊張，希望他表明得更清楚一點，而他擔任過黨秘書長，也勸過別人選舉，現在別人說他民調高，為什麼不出來承擔？他才鬆口說，「如果明年民調高，非我不可，那我一定承擔，絕對不排斥」。

請繼續往下閱讀...

「若非我不可 我一定承擔」

至於何時宣布參選，李四川說，到明年選舉還有一年多，黨內幾位被點名的人選如劉和然、洪孟楷都比他年輕，也相當優秀，還有時間可以好好努力，若努力後民調領先，就讓年輕人去承擔；若真的要他承擔，「我會在最恰當的時間，該做什麼樣的事就做什麼樣的事」，他舉朱立倫當時選新北市長，是五月才離開行政院副院長職務；侯友宜則大約是三月多離開新北市政府去準備，何況現在還有黨主席選舉、藍白合等變數相當多，也包括他一定要說服家人。

李四川說，他從台北縣做到新北市前後近八年，在新北市廿九區都有走過的身影，包括安坑特一號道路遷了四百多個墳墓、土城醫院遷了兩千多個墳墓。每一個里長遇到問題都一一去處理，不分藍綠。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法