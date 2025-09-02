李四川談黨主席選舉 老人不退 年輕人不敢挑戰

被視為下屆新北市長熱門人選的台北市副市長李四川接受媒體專訪提及，藍營困境在於「老人不退、年輕人不敢挑戰」。（記者羅國嘉攝）

2025/09/02 05:30

〔記者何玉華、羅國嘉／綜合報導〕國民黨主席朱立倫宣布交棒，預計在今年十月進行改選，人氣最高的台中市長盧秀燕表態不參選，前台北市長郝龍斌在思考中，包括立委羅智強在內已有八人表態參選。擔任過國民黨秘書長的台北市副市長李四川過去曾說「國民黨最大的問題是老人不退」，他前晚在網路節目表示，黨主席並不一定非要哪一個人做，其餘的都不可以，有年輕人願意出來承擔，是好事。

李四川曾在二○一五年一月出任國民黨秘書長年餘，八月卅一日晚間接受網路節目「下班瀚你聊」專訪，回憶擔任黨秘書長時曾說，國民黨最大的問題是老人不退，年輕人不敢挑戰。李強調，「老人不退」並非指年紀大了就必須退，而是思考模式、觀念不符合社會時，就應該退到後面，讓年輕人往前走。

他還提到，當年為了鼓勵年輕人加入國民黨，在一次與年輕人座談時被問到：為什麼要加入國民黨而不是民進黨時回答說，「加入國民黨，不是要去打敗民進黨，而是要改變國民黨」。現在看到立法院有很多國民黨年輕人，是好事，有年輕人要出來選黨主席、願意承擔，也是好事。

李四川說，有人認為年輕人選黨主席，有募款、財務的問題。他認為，黨主席選舉不要老是談財務問題，財務跟主席的領導有相當大的關係；主席的領導若沒辦法得到全民的支持、信任，全民看這個黨沒有希望，財務永遠都沒有辦法。反之，自然就會有人投注資源。

李乾龍：要老幹新枝 非世代對立

對於李四川「國民黨最大的問題是老人不退」的說法，前國民黨秘書長李乾龍表示，國民黨需要的是「老幹新枝」，而不是世代對立；藍營需要的是有能力領導的人，而不是年齡之爭，他相信李四川是有智慧的人，政黨必須兼具老中青，才能展現向心力，必須有一位眾望所歸、真正無私願意為黨打拚的人出來領導。

