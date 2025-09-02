朱：盼「眾望所歸」人選 帶領重返執政

國民黨主席朱立倫昨率黨內人士前往忠烈祠參加抗戰勝利致敬活動，他強調盼國民黨「眾望所歸」的人選帶領，最後能夠重返執政。（記者田裕華攝）

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨主席選舉將於十月十八日投票，黨主席朱立倫一再籲請他口中「眾望所歸」的台中市長盧秀燕接棒，不過盧已經表態無意參選，朱昨受訪重申，希望二○二八大家團結一致，在國民黨「眾望所歸」的人選帶領之下，最後能夠重返執政；距領表登記的時間還有兩週，大家持續努力。

國民黨中常會已通過將黨主席選舉領表、登記時間順延兩週，領表時間為九月十五日至十九日，檯面上已有八位人選表態競逐，包括國民黨立委羅智強、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源、前立委鄭麗文、前國民黨副秘書長張雅屏、國民黨中常委孫健萍、彰化縣議長謝典林、前國代蔡志弘等人。

朱立倫昨天率黨內人士前往忠烈祠參加「抗戰勝利暨台灣光復八十週年」致敬活動，對於黨內有人喊話朱回心轉意連任，朱表示，經過七二六、八二三罷免戰役，全黨團結一致，現在士氣大振，但二○二六地方選舉的挑戰即將來臨，之後更有二○二八大選，對於國民黨能否重返執政，是非常關鍵的時刻。

朱立倫說，對於眾望所歸的人選，要全力支持，也希望二○二八大家在國民黨眾望所歸的人選帶領之下，最後能夠重返執政，距領表登記的時間還有兩週，大家持續的努力，希望眾望所歸的人能來領導國民黨。

郝也有意參選 拜會吳伯雄

另外，黨內傳出前台北市長郝龍斌也有意參選黨主席，並私下拜會爭取支持，但未公開表態。郝昨天即在臉書貼出與前主席吳伯雄的合照打趣說：「外界都在找吳伯雄二．○，但我見到的是真正的吳伯雄一．○」；吳伯雄也風趣回應，「我們有個共同點，就是都當過台北市長，但都沒有想選總統」。其中意涵引人玩味。

郝龍斌說，二○○八年在吳伯雄主席的領導下，國民黨重返執政，當年馬英九高票當選總統，立委更拿下七十七席，締造空前勝利。大家口中的「吳伯雄二．○」，其實是期盼下一任黨主席能像吳伯雄一樣無私無我、全心為黨，帶領國民黨贏得地方選舉及重返執政。吳伯雄這種無私奉獻、不計個人得失的精神，令人由衷敬佩。

