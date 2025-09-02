為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    朱：盼「眾望所歸」人選 帶領重返執政

    國民黨主席朱立倫昨率黨內人士前往忠烈祠參加抗戰勝利致敬活動，他強調盼國民黨「眾望所歸」的人選帶領，最後能夠重返執政。（記者田裕華攝）

    國民黨主席朱立倫昨率黨內人士前往忠烈祠參加抗戰勝利致敬活動，他強調盼國民黨「眾望所歸」的人選帶領，最後能夠重返執政。（記者田裕華攝）

    2025/09/02 05:30

    〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨主席選舉將於十月十八日投票，黨主席朱立倫一再籲請他口中「眾望所歸」的台中市長盧秀燕接棒，不過盧已經表態無意參選，朱昨受訪重申，希望二○二八大家團結一致，在國民黨「眾望所歸」的人選帶領之下，最後能夠重返執政；距領表登記的時間還有兩週，大家持續努力。

    國民黨中常會已通過將黨主席選舉領表、登記時間順延兩週，領表時間為九月十五日至十九日，檯面上已有八位人選表態競逐，包括國民黨立委羅智強、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源、前立委鄭麗文、前國民黨副秘書長張雅屏、國民黨中常委孫健萍、彰化縣議長謝典林、前國代蔡志弘等人。

    朱立倫昨天率黨內人士前往忠烈祠參加「抗戰勝利暨台灣光復八十週年」致敬活動，對於黨內有人喊話朱回心轉意連任，朱表示，經過七二六、八二三罷免戰役，全黨團結一致，現在士氣大振，但二○二六地方選舉的挑戰即將來臨，之後更有二○二八大選，對於國民黨能否重返執政，是非常關鍵的時刻。

    朱立倫說，對於眾望所歸的人選，要全力支持，也希望二○二八大家在國民黨眾望所歸的人選帶領之下，最後能夠重返執政，距領表登記的時間還有兩週，大家持續的努力，希望眾望所歸的人能來領導國民黨。

    郝也有意參選 拜會吳伯雄

    另外，黨內傳出前台北市長郝龍斌也有意參選黨主席，並私下拜會爭取支持，但未公開表態。郝昨天即在臉書貼出與前主席吳伯雄的合照打趣說：「外界都在找吳伯雄二．○，但我見到的是真正的吳伯雄一．○」；吳伯雄也風趣回應，「我們有個共同點，就是都當過台北市長，但都沒有想選總統」。其中意涵引人玩味。

    郝龍斌說，二○○八年在吳伯雄主席的領導下，國民黨重返執政，當年馬英九高票當選總統，立委更拿下七十七席，締造空前勝利。大家口中的「吳伯雄二．○」，其實是期盼下一任黨主席能像吳伯雄一樣無私無我、全心為黨，帶領國民黨贏得地方選舉及重返執政。吳伯雄這種無私奉獻、不計個人得失的精神，令人由衷敬佩。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播