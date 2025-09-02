強化與中南美洲關係 外交部明年對拉美經費大增

外交部明年度預算書出爐，多項涉及中南美洲的預算較今年大幅提高或新增。（資料照）

2025/09/02 05:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部明年度預算書出爐，多項涉及中南美洲的預算較今年大幅提高或新增，包含接待拉美地區訪賓預算提高逾一・二億元、推動拉美地區雙邊及多邊合作經費大漲逾十四億元，以及增列逾三千萬元用於辦理拉丁美洲與加勒比海地區的經貿考察團。十四億元的雙邊及多邊合作經費當中，包含二億三七八○萬元的對外捐助經費。

根據外交部一一五年度預算書，外交部明年度編列訪賓接待預算六億九五七○萬一千元，較今年四億六四○○萬三千元大幅提高二億三一六九萬八千元，主要增列拉美地區訪賓接待等經費。

外交部今年編列八五七四萬六千元預算，預計邀訪一七四人次拉丁美洲及加勒比海地區外賓；明年度則編列二億七四○萬八千元預算，預計邀訪三三○人次拉丁美洲及加勒比海地區外賓，光是邀訪中南美洲訪賓的預算便大增一億二一六六萬二千元。

經貿交流活動方面，外交部明年度也增列三三一九萬六千元用於辦理拉丁美洲與加勒比海地區的經貿考察團；其他協助各項國際交流活動方面，拉美司明年度也增列六二九七萬三千元預算。

在加強雙邊及多邊合作科目下，拉美司共編列五三億六七○○萬六千元預算，較今年預算增加一四億三一七四萬一千元。其中用於擴大辦理我與拉丁美洲及加勒比海地區無邦交友好國家合作計畫（對外捐助）的經費，明年編列二億三七八○萬元較今年預算三七八○萬元，遽增兩億元。

明年度推動榮邦計畫並協助拉丁美洲及加勒比海各友邦國家基礎民生建設及技職人才培育計畫的預算則為五○億四六六萬八千元。

