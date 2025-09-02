為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    昔連戰出席中共閱兵 馬、洪都反對

    今年是抗戰勝利80週年，中共將舉行九三大閱兵。（彭博檔案照）

    今年是抗戰勝利80週年，中共將舉行九三大閱兵。（彭博檔案照）

    2025/09/02 05:30

    〔記者林哲遠／台北報導〕中國九月三日將舉行「抗戰勝利八十週年」閱兵，國安單位掌握，前國民黨主席洪秀柱、中常委何鷹鹭等人擬赴會。回顧前副總統連戰受邀出席中國「七十週年閱兵」時，不僅遭時任總統馬英九、陸委會喊話「不宜參加」，事後更被洪秀柱痛批傷害國人感情，如今立場昨是今非，令人不勝唏噓。

    二○一五年九月三日中國舉辦抗戰勝利七十週年九三大閱兵前夕，傳出前副總統連戰將出席與會後，時任總統馬英九受訪時呼籲：「在過去一個星期當中，陸委會跟總統府發言人都很清楚表明不宜參加，這就是我們中華民國政府的立場。」

    由朱立倫擔任黨主席的國民黨中央當時也明確劃出紅線，表明凡是國民黨現有重要黨職人員，包括中常委在內，不論是否受邀，全部不會參加。

    豈料，連戰仍不顧馬英九政府、黨中央的勸阻執意參加。事後，時任國民黨總統參選人洪秀柱辦公室發聲明痛批，歷史的事實與抗戰的真相不容扭曲，連戰出席閱兵，未能考慮國人感受，傷害國人感情，令人遺憾。

    此外，時任國民黨立委孔文吉也痛批，應該給予連戰一個黨紀的處分；時任藍委王惠美也說，連戰參加的中國閱兵儀式，現場升五星旗、唱義勇軍進行曲，展示的武器是針對我們、能夠打到我們台灣的武器，這對我國是很大的傷害，對於連戰中央黨部該處理就處理。

    面對黨內掀起處份連戰聲浪，朱立倫也說，國民黨的立場是一致的，堅持中華民國史實，也要求現職的重要幹部都不能參加閱兵，至於大老或個別黨員赴中，「我們有聽到不同的聲音，會送交考紀會或中常會共同討論」。

