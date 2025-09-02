指標人物擬赴中參加閱兵》 朱：兩岸訪問一定要守法

傳出曾任立法院副院長的前國民黨主席洪秀柱等人擬赴中參加閱兵。國民黨主席朱立倫昨受訪表示，對於兩岸相關的訪問，都一定要遵守政府通過的法律。（記者田裕華攝）

2025/09/02 05:30

〔記者林欣漢／台北報導〕陸委會警告，曾任政務官的國民黨人士，或指標性人物前往中國參加九三閱兵，將依法查辦，傳出曾任立法院副院長的前國民黨主席洪秀柱及國民黨中常委何鷹鹭等人擬赴會。國民黨主席朱立倫昨受訪表示，對於兩岸相關的訪問，都一定要遵守政府通過的法律，在法律的規範之下，不用去禁止任何的個人，但是只要從事過相關重要公職者，一定要遵守相關法律。

陸委會日前指出，依兩岸條例第九條之三規定，曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關之政務副首長或少將以上人員，或情報機關首長，不得參與中國黨務、軍事、行政或具政治性機關、團體所舉辦之慶典或活動。

政府已提出三項基本立場

官員也稱，政府已提出三項基本立場，一、禁止中央與地方政府人員出席中共「九三閱兵」活動。二、禁止曾任國防、外交、大陸事務或國安相關機關的特定身分人員出席，違者依法懲處。三、全體國人勿參加中共「九三閱兵」，若私下與中方有合作行為，例如配合進行宣傳，將依兩岸條例裁罰。

朱昨率國民黨內人士前往國民革命忠烈祠致敬，並紀念抗戰勝利暨台灣光復八十週年。媒體詢問，國民黨在兩岸間會扮演什麼樣的積極角色？對此，朱立倫說，抗戰是中華民國政府、國民黨、蔣中正委員長領導的，中共有參與，但是領導的是國軍、國家，尤其是中華民國政府，這是很清楚的歷史事實，真相不容扭曲，不能被模糊，更不容遺忘。

朱立倫表示，今年是抗戰勝利暨台灣光復八十週年，對中華民國是非常具有歷史意義的日子，中華民國國軍浴血抗戰，一定要緬懷先烈，全國一起慶祝抗戰勝利、紀念這個偉大的日子，特別來忠烈祠向所有先烈致敬，尤其是抗戰期間犧牲奉獻的近三百萬國軍將士表達最崇敬的敬意，他們捍衛中華民國、守護所有國人，歷史不容扭曲、遺忘，一定要正確的面對歷史，全國上下尤其是中華民國政府、國家領導人一定要有這樣的基本態度，要共同來紀念抗戰勝利暨台灣光復八十週年。

