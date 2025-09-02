自由日日shoot》藍營人士擬出席中國閱兵 為軍事霸權按讚 立委轟：非常可恥 形同叛國

中國9月3日將舉行閱兵。圖為共軍閱兵參演部隊進行排練。（歐新社）

2025/09/02 05:30

〔記者陳鈺馥、陳昀／台北報導〕中國九月三日將舉行「抗戰勝利八十週年」盛大閱兵，我官方掌握，前國民黨主席洪秀柱及部分國民黨中常委擬前往北京參加。立委痛批，國民黨人要去中國舔共，為中國軍事霸權按讚，這是傷害台灣人民感情，參加這個非常可恥，已經形同叛國；學者分析，中共九三閱兵不會讓統派缺席，如果台灣沒有重要代表參加，對台統戰的意義就會不完整。

據國安單位掌握，中共邀請台灣多位統派及泛藍人士出席九三閱兵，擬出席名單包含洪秀柱等人，新黨主席吳成典也將率副主席李勝峯與十多名黨員參加，勞動黨主席吳榮元、統一聯盟黨副主席李尚賢、台南市黃埔三軍五校校友會創會理事長李春峰率會員與眷屬共十餘人參加。

綠：將對北京及國際社會 釋出錯誤訊號

國安人士示警，中國宣稱台灣主權屬於中華人民共和國，台灣最大政黨的前主席、現任中常委一旦公然與會，將對北京及國際社會釋出錯誤訊號，讓國際社會誤解國民黨，乃至台灣主要政黨對中方閱兵，以及中華人民共和國對台立場存在默許或認同，引發外交形象混淆與爭議，相關政黨應明確表態出席者的行為不代表台灣與國人立場，維護台灣的民主政治與主權立場。

民進黨立委邱志偉受訪批評，中國是對台灣安全及國家主權威脅最大的國家，每天軍機艦不斷擾台，國防部每天要應對這些武力騷擾威脅，國民黨前主席及該黨人士去參加九三閱兵，這是自貶國格，完全是敵我不分，你去不就代表對中國武力的肯定嗎？等於在幫中共背書，向敵人表態稱臣。

邱志偉痛批，國民黨人士要去中國舔共，為中國軍事霸權按讚，這是傷害台灣人民的感情。不曉得是否刻意裡應外合，但已經是以實際行動要來破壞國家主權，此事會給國際社會釋放不好訊息，等於是對中國武力表達認同，參加這個非常可恥，已經形同叛國，法律應予以制裁。

學者：中共找這些人 是很好宣揚素材

民進黨立委王美惠說，國民黨是從中國逃難來台的，國民黨去年拒絕參加雙十國慶大典，現在黨內有人反而要去參加中共九三閱兵，這真的對不起中華民國，更對不起台灣。

東海大學陸研中心主任林子立受訪表示，洪秀柱是國民黨非常鮮明的統派人士，中共這次九三閱兵不會讓統派缺席，如果台灣沒有重要代表參加，那這場閱兵對台統戰的意義就會不完整。不過，找洪秀柱這些人去參加九三閱兵不會有什麼效果，只是統戰的樣板。

「中共在塑造與台灣這邊有合作，這是中共所計算的！」淡江大學國際事務與戰略研究所副教授林穎佑受訪說，中共找這些人去參加閱兵，其實對中共來說是很好宣揚的素材，因為中共一直在搶奪抗戰詮釋權，聲稱是中國共產黨打的，否定國軍打贏的勝仗。

