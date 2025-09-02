北市議員出缺8席 明年選舉新人搶進

2025/09/02 05:30

出缺歷屆最多 5人轉戰立委成功 趙怡翔轉任國安會副秘書長

〔記者董冠怡、何玉華／台北報導〕台北市議員共六十一席，之前有五人轉戰立委成功，加上民進黨台北市議員趙怡翔昨請辭、轉任國安會副秘書長後，目前剩下五十三席，出缺多達八席，是歷屆最多，明年市議員選舉，新人出頭機會大增，各選區都有不少新人摩拳擦掌，積極布局。

許家蓓病逝 陳政忠因案判刑解職

台北市十二個行政區共六個議員選區，另有平地、山地原住民各一席，總計六十一席；國民黨議員李彥秀、徐巧芯、王鴻薇及民進黨議員王世堅、吳沛憶轉戰立委成功，民進黨議員許家蓓病逝，無黨籍議員陳政忠因炒股案判刑解職，昨又有趙怡翔請辭議員，目前剩下五十三席，席次出缺八席，歷屆最多。

松山、信義 出缺3席6選區最多

出缺最多的是第三選區（松山、信義）共三席，許家蓓辭世後，前台北市議員呂瀅瀅今年五月與立委王世堅攜手成立松山信義區聯合服務處，包括前內政部長徐國勇、前國策顧問黃承國、議員王孝維等都出席相挺；而擔任過趙怡翔助理的台北好政連線辦公室副執行長郭凡也表態參選；國民黨則有發言人李明璇、楊智伃被點名勸進。

北投、士林 政二代動向受關注

第一選區（北投、士林）資深無黨籍議員陳政忠因炒股案判刑後被解職，他深耕基層多年，地方實力雄厚，女兒、前親民黨立委陳怡潔積極接手；另有前議員林瑞圖之子林揚庭，以及二○二二年參加民進黨初選的紀政姪子紀建漢等人，也值得觀察動向。

內湖、南港 高嘉瑜動態未明

第二選區（內湖、南港）在李彥秀當選立委後，前國民黨青年部主任陳冠安及丁瑀等人曾被點名；民進黨前立委高嘉瑜在去年敗給李彥秀後，是否回鍋動態未明；台灣基進吳欣岱勤走地方，也積極投入大罷免運動。

中山、大同 新人爭出頭大爆炸

第四選區（中山、大同）綠營王世堅轉戰立委，議員陳怡君因助理費案羈押中，為明年選情增添變數，包含海洋委員會主委管碧玲女婿林子揚、前秘書長吳乃仁之子吳怡翰、「牛糞博士」朱政騏、王世堅助理賴俊翰等，都積極搶進，堪稱「大爆炸」；藍營則有高學歷黨代表董佳瑜有意角逐。

中正、萬華 應曉薇羈押添變數

第五選區（中正、萬華）國民黨議員應曉薇因京華城案被國民黨停權，目前仍羈押中，連任之路恐受挫；國民黨罷免吳沛憶的領銜人劉思吟、退役空軍副司令張延廷一度被列入潛在人選；還有台北市全民運動推廣協會理事長康家瑋積極經營參與活動，民眾黨的吳怡萱這屆以一千多票落選後，將再捲土重來。

大安、文山 趙怡翔學妹擬接棒

第六選區（大安、文山）趙怡翔轉任國安會副秘書長後，擬栽培辦公室執行長、也是他倫敦大學學妹劉品妡接棒參選，還有本屆落選的陳聖文也有意捲土重來；另有曾代表國民黨參選議員失利後，投靠綠營的高揚凱，先前也曾投入罷免國民黨立委賴士葆。

