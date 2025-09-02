《以年齡評論藍營黨魁選舉》綠議員︰迴力鏢打臉 李四川忘了自己67歲

2025/09/02 05:30

〔記者羅國嘉／新北報導〕國民黨主席預計十月改選，呼聲最高的台中市長盧秀燕表態不選，藍營已有七人宣布角逐，被視為下屆新北市長熱門人選的台北市副市長李四川表示，藍營困境在於「老人不退、年輕人不敢挑戰」，卻又說如果明年民調仍高，要他參選他一定承擔，外界質疑六十七歲的李四川說詞矛盾、自打嘴巴。對此，綠營直言，李以年齡評論藍營黨魁選舉相當不妥，忘了自己已是「老人」；白營則說，年齡不是問題，重點是如何為新北市民擘劃城市願景藍圖。

民進黨新北市議員翁震州批評，李四川拿年紀評論藍營黨魁選舉極不恰當，把六十四歲的國民黨主席朱立倫形容成「老人不退」，年輕人不敢挑戰，似乎已經忘了自己是六十七歲的「老人」，且可能參與直轄市長選戰，迴力鏢打到自己。

顏蔚慈︰凸顯缺乏戰將

民進黨新北市議員顏蔚慈認為，藍營看似表面平穩，實際上「敗絮其中」，在最關鍵的新北市長人選上，李四川都說「老人不退、年輕人不敢挑戰」，但李已六十七歲，究竟是老人還是年輕人？更凸顯國民黨缺乏戰將、後繼無人。

顏蔚慈說，過去以為藍白合能占便宜，如今反被白營步步進逼，甚至有「被逼宮」的危機。李的說法陷入自我矛盾，且藍營問題在於沒有人才承接，導致面對民眾黨更無力招架。

民眾黨新北市議員陳世軒表示，只要體力、健康允許，年齡不是問題，重點是如何為新北市民擘劃城市願景藍圖，讓新北更進步，以及能否接受創新、不守舊，為新北注入活力。

