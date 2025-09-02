為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    《以年齡評論藍營黨魁選舉》綠議員︰迴力鏢打臉 李四川忘了自己67歲

    2025/09/02 05:30

    〔記者羅國嘉／新北報導〕國民黨主席預計十月改選，呼聲最高的台中市長盧秀燕表態不選，藍營已有七人宣布角逐，被視為下屆新北市長熱門人選的台北市副市長李四川表示，藍營困境在於「老人不退、年輕人不敢挑戰」，卻又說如果明年民調仍高，要他參選他一定承擔，外界質疑六十七歲的李四川說詞矛盾、自打嘴巴。對此，綠營直言，李以年齡評論藍營黨魁選舉相當不妥，忘了自己已是「老人」；白營則說，年齡不是問題，重點是如何為新北市民擘劃城市願景藍圖。

    民進黨新北市議員翁震州批評，李四川拿年紀評論藍營黨魁選舉極不恰當，把六十四歲的國民黨主席朱立倫形容成「老人不退」，年輕人不敢挑戰，似乎已經忘了自己是六十七歲的「老人」，且可能參與直轄市長選戰，迴力鏢打到自己。

    顏蔚慈︰凸顯缺乏戰將

    民進黨新北市議員顏蔚慈認為，藍營看似表面平穩，實際上「敗絮其中」，在最關鍵的新北市長人選上，李四川都說「老人不退、年輕人不敢挑戰」，但李已六十七歲，究竟是老人還是年輕人？更凸顯國民黨缺乏戰將、後繼無人。

    顏蔚慈說，過去以為藍白合能占便宜，如今反被白營步步進逼，甚至有「被逼宮」的危機。李的說法陷入自我矛盾，且藍營問題在於沒有人才承接，導致面對民眾黨更無力招架。

    民眾黨新北市議員陳世軒表示，只要體力、健康允許，年齡不是問題，重點是如何為新北市民擘劃城市願景藍圖，讓新北更進步，以及能否接受創新、不守舊，為新北注入活力。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播