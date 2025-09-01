民眾黨走讀衝撞 8官警受傷 北市警將傳喚黃國昌到案

等人涉嫌非法集會、對警官勒頸、破壞阻材，近期將傳喚他到案說明並函送檢方。（記者王冠仁攝）

2025/09/01 05:30

〔記者劉曉欣、董冠怡、王冠仁、姚岳宏／綜合報導〕台灣民眾黨前天在台北市舉辦「司法改革公民走讀」活動，黨主席黃國昌涉嫌率領群眾衝撞拒馬、和警方推擠，造成八名官警受傷，台北市警局昨晚召開記者會指出，黃國昌等人涉嫌非法集會、對警官勒頸、破壞阻材，近期將傳喚他到案說明並函送檢方。

黃國昌：勒警脖子是謊言

黃國昌前天一度用手勒住執勤員警脖子，他昨到彰化出席民眾黨彰化縣黨部開幕儀式，在揭牌後受訪表示，勒警脖子是謊言，他是「手放在肩膀上」；對於走讀活動未申請，黃竟稱「是要依照什麼法要申請？」被問到北市警方將以違反集會遊行法把他列為首謀，黃強調，要辦就來辦，奉勸總統賴清德不要派出「小咖」出來。

請繼續往下閱讀...

對此，民進黨台北市議員簡舒培批評，民眾黨堂而皇之在街頭違法辦挺貪污集會，市長蔣萬安卻任憑警察同仁被羞辱、被攻擊。民進黨台北市議員林延鳳指出，民眾黨的「走讀」就是「行走的病毒」，破壞司法與法治程序，如果沒有付出代價，請問以後員警如何執法？民進黨籍台北市議員顏若芳也說，黃國昌率眾造成八名員警受傷，事後還指集會遊行、路權申請遭「賴清德」駁回，連北市府才是核駁機關都在裝傻。

台北市警局表示，此案已經報請台北地檢署檢察官指揮，其中黃國昌涉嫌非法集會、對員警勒頸與推擠、破壞阻材，有違反集會遊行法及妨害公務行為，警方近期將傳喚他到案說明，目前也在釐清當天還有哪些共犯，將逐一約談到案並究責。

此外，網路也流傳一段陳姓警官遭黃國昌勒頸卻露出「燦爛笑容」的影像，事後證明影片是遭AI後製，警方認定此後製行為已涉嫌違反個人資料保護法，會另案偵辦。

警政署在昨晚發出聲明，譴責此次活動中出現的脫序行為，表示會全力支持並要求台北市警局，針對當日脫序違法及妨害公務等行為依法嚴辦。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法