15日至19日領表 競逐國民黨魁 至少7人表態

2025/09/01 05:30

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨中常會八月廿七日通過將黨主席選舉領表、登記時間順延兩週，領表時間為九月十五日至十九日，檯面上已有七位人選表態競逐，國民黨立委認為，新任黨主席最好有實務經驗、「進過廚房」，且最好是二○二八的總統候選人，在整體策略與應變上會更快、有效率。

藍委：新主席最好有實務經驗

黨內傳出前台北市長郝龍斌也有意參選黨主席，並私下拜會爭取支持，但未公開表態；據了解，郝龍斌日前曾拜會前立法院長王金平，是否觸及黨主席選舉事宜，也引發關注。

目前已表態參選國民黨主席者包括國民黨立委羅智強、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源、前立委鄭麗文、前國民黨副秘書長張雅屏、國民黨中常委孫健萍、彰化縣議長謝典林等人。

國民黨立委陳玉珍表示，每一位候選人要把政見、路線說清楚，讓黨員決定誰是最適合的黨主席人選。她認為，新任主席應全力支持被賴政府司法迫害的黨工、志工，包括律師費、生活上的安頓等，其次是每個月黨的支出重擔，並耐心與各地方的意見領袖及基層溝通互動，加強黨的凝聚力，讓國民黨振衰起敝。

陳玉珍指出，新任黨主席最好是有實務經驗、進過廚房的人，因為明年過年後就要佈局二○二六地方選舉，地方選舉過後，也要開始備戰二○二八總統大選，可說是千頭萬緒，要早點底定。至於藍白合作，就是客觀的比民調。

國民黨立委徐巧芯認為，二○二八的總統候選人最好兼任黨主席，但她也尊重不同看法；新任主席要維繫藍白之間的良性合作，並能與國民黨團有良好的溝通，因為朝野攻防的重點仍在立法院。

謝典林昨表示，「藍白合」在二○二六縣市長選舉提名的最理想的作法，就是進行對比式的全民調，由「藍白共推」縣市長候選人，但為了深化合作，要有禮讓白營參選的心理準備。如果他當選國民黨主席，將與民眾黨主席黃國昌密切合作。對此，黃國昌回應「尊重議長高見」。

