立院新會期 藍營優先推軍公教年改

2025/09/01 05:30

「公投併大選」也與民眾黨達成共識

〔記者林欣漢、林哲遠／台北報導〕立法院新會期今日開始報到，國民黨團書記長羅智強表示，他會將軍公教年金改革、公投併大選等，列為新會期優先法案，其中，公投併大選的修法方向已經與民眾黨主席黃國昌達成共識。

羅智強表示，軍公教人員是台灣安定繁榮的基石，民進黨卻污名化退休軍公教，貼上「米蟲」標籤，違反「信賴保護原則」與「法不溯及既往」，大砍退休金，讓年邁的退休軍公教陷入「越老越窮」的困境。

羅智強表示，一定要修正不合理的年改，並替現職軍警消爭取合理待遇。首先，立即停砍年金所得替代率，因為民進黨讓公務員報考人數大幅下滑，退休金隨通膨逐年縮水，軍公教愈老愈困苦。

羅智強指出，立法院已通過警察人員人事條例修正案，讓長期從事高危險勤務的警察、消防、海巡、移民、空總人員，能夠提高退休所得替代率；立法院也已三讀通過軍人待遇條例及退除役官兵輔導條例修正案，志願役官兵每月最高可獲得三萬元加給，義務役薪資不得低於最低工資，並恢復退役上校以上階級軍人子女的教育補助費。他會強力要求行政院，依法編足預算，提供應有的退休保障。

至於民眾黨團方面，黃國昌日前領銜提出「刑事訴訟法修正草案」，刪除「勾串共犯或證人」的羈押事由；黃也在核三延役公投結束後宣告將於新會期推動「公民投票法」修法，打破鳥籠公投，實踐主權在民的價值與精神。

代孕法案 民眾黨團將優先推動

民眾黨團幹事長陳昭姿昨受訪表示，下個會期將全力推動代孕法案，黨團也將其列為優先法案之一，她將進一步與新任衛福部長石崇良溝通，盼能將男同志朋友納入「人工生殖法」內；黨團副總召張啓楷則說，會優先推動幫基層記者、媒體產業的「媒體議價法」。

此外，隸屬教文委員會的劉書彬表示，民眾黨團在教文領域的優先法案，將聚焦在「高級中等以下學校及幼兒園午餐供餐法草案」、「人工智慧發展及管理條例草案」、「青年基本法草案」。劉說明，民眾黨版「營養午餐」專法內容除了將高中、幼兒園一併納入供餐對象，也包含每五百名學生應配置一名營養師、一百名學生應配置一名廚師來提升供餐品質。

