藍白優先法案 綠批高度政治、爭議性 民進黨團：將朝民生優先等三方向與政院進行盤點

民進黨團幹事長吳思瑤認為，藍白所提出的優先法案，具高度政治、爭議性。（資料照）

2025/09/01 05:30

〔記者謝君臨、陳鈺馥／台北報導〕立法院新會期即將展開，對於國民黨團、民眾黨團提出年金改革、公投綁大選等優先法案及「李四川條款」修法，民進黨團幹事長吳思瑤認為，這些議案的共通點，就是為特定人的利益量身打造，具高度政治、爭議性；至於民進黨團的優先法案，將朝民生優先、擴大對國人照顧、照顧青年三方向與行政院進行盤點。

行政院發言人李慧芝表示，賴清德總統已指示，政府未來會調整施政順序，將重心放在「經濟優先」、「民生優先」、「弱勢優先」以及「青年優先」，行政院已提交「青年基本法草案」等送請立法院審查。

請繼續往下閱讀...

吳思瑤指出，藍白所提出的優先法案中，反年改與民進黨照顧青年的理念完全背道而馳，為了照顧退役軍公教造成財政危機，也讓年金面臨破產風險，這部分民進黨會予以反制，並擴大對社會的訴求。

藍委推「李四川條款」修法 吳思瑤：為特定人利益量身打造

民進黨立委林俊憲則說，當年最早提出年改的是前總統馬英九，也是國民黨執政時期，當時馬說「年金不改革，國家一定破產。」民進黨好不容易承受壓力做了年改，國民黨又要把國家拉回破產的道路。

林俊憲也說，民眾黨現在要推公投綁大選，別忘了，公投綁大選會造成最大的混亂，民眾黨前主席柯文哲過去競選連任北市長時，就是裡面一邊在投票，但投票所已經在開票，這也被認為是國民黨提名市長候選人丁守中的敗選原因，「國民黨忘記了當年自己的慘痛教訓嗎？」

對於國民黨立委推動被稱為「李四川條款」的地方制度法修法，要求直轄市人口不論多寡都設三位副市長。吳思瑤批評，這是量身定做的修法，也被戲稱是台北市長蔣萬安的「小三」條款。

在執政黨優先法案部分，吳思瑤表示，目前委員會已初審通過的「AI基本法」、「青年基本法」等，會奠基在這個基礎上持續努力。

李慧芝指出，行政院已向立法院提出的法案，都是政院認為亟待優先處理法案，包括依法憲法法庭判決提案修正的「原住民族工作權保障法部分條文修正草案」、「全民健康保險資料管理條例草案」、「青年基本法草案」等。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法