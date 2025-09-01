為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    鼓勵投身基層村里長選舉 民進黨兩方向延續罷團合作

    民進黨副秘書長何博文受訪指出，大罷免後，黨內持續透過既有管道與公民團體保持聯繫，後續規劃從兩方向深化合作。（資料照）

    民進黨副秘書長何博文受訪指出，大罷免後，黨內持續透過既有管道與公民團體保持聯繫，後續規劃從兩方向深化合作。（資料照）

    2025/09/01 05:30

    〔記者陳昀／台北報導〕大罷免落幕後，參與運動的公民團體紛紛轉向協會、民防組織，部分成員也計畫投入二○二六地方選舉。對此，民進黨預計從兩大方向深化與公民團體的合作，一是透過座談、活動等延續社會議題上的交流合作；二是鼓勵有志之士投入公共事務，從基層村里長選舉或幕僚工作開始，持續深化民主。

    民進黨副秘書長何博文受訪指出，大罷免後，黨內持續透過既有管道與公民團體保持聯繫，後續規劃從兩方向深化合作。首先，針對關切公眾事務，但無意參與政黨、從政的公民團體與成員，民進黨後續在各縣市舉辦的「Team Taiwan青年營」、地方黨部活動與座談，都會邀請他們參與，延續雙方在社會議題的對話與交流。

    其次，對於有意投入選舉的公民團體與青年，何博文表示，民進黨鼓勵他們從地方村里長選舉開始深耕基層，但基層選舉機會有限，若公民團體有意願，國會與地方民意代表都需要幕僚人才，民進黨也希望提供舞台，讓公民力量持續在公共事務發揮影響力。

    尊重公民團體意向 一同守護家園

    何博文進一步指出，國會「朝小野大」衍生的亂象，催生公民團體站出來為國家努力，若公民團體認同民進黨的價值與理念，民進黨很歡迎他們加入，並有多元管道開放合作，但關鍵前提仍是尊重公民團體的意向，讓這股能量能持續深化台灣民主。

    民進黨發言人卓冠廷表示，民進黨始終與公民團體站在一起，也尊重公民團體的主體性，當公民運動轉進基層與地方，政黨就應肩負更多的責任，民進黨將持續積極與公民團體在各方面展開合作；面對明年的地方選舉，也會積極為地方基層推舉人才，讓公民與基層的力量更厚實，一同守護家園，讓台灣更好。

