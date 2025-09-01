參政、投入民防 罷團轉型深化民主 個別志工規劃參與基層選舉 以無黨參選為主

大罷免之後，罷團公民們的下一步，除了會以團隊形式轉往協會、民防組織發展，也有志工欲投入明年地方選舉。（資料照）

2025/09/01 05:30

成立在地協會 關心地方政策為主軸

〔記者林哲遠／台北報導〕由全台各地公民、學生、上班族與媽媽們所組成的三十一個罷免團體自去年起，在街頭連署、宣講，將罷免案推進投票階段；儘管以失敗告終，這場承載百萬連署人意志的公民運動仍為台灣民史上寫下新頁。這些公民們的下一步，除了會以團隊形式轉往協會、民防組織發展，也有志工欲投入明年地方選舉。

籌組「自訓團」 投入民防組織發展

長期協助全台罷團的台灣公民陣線執委羅宜向本報透露，在七二六、八二三罷免投票結束迄今，大約有半數的罷免團體先暫時休息，其他罷團將分為兩大塊發展。首先，基隆、台北中山罷團正規劃成立在地協會，以關心地方政策為主軸，舉辦民主培力、課程講座；再者，有部分罷團會投入民防議題，籌組「自訓團」來建立民眾急救、無線電、敵我識別等教育訓練。

罷免國民黨立委馬文君團體「ALL罷馬」已成立「南投縣山城群策公共事務協會」，盼在未來繼續服務南投地方。協會執行長Kate受訪時說，他們的成員有許多母親，會持續關注兒童權益、行人路權、埔里水資源等議題，目前規模約五十人。

一名知情人士透露，也有個別罷團志工規劃投入明年地方縣市議員、里長選舉，以無黨參選為主，屆時至少會有三至五個選區出現罷團出身的候選人，相信屆時台灣基進、時力等本土小黨都會向他們遞出橄欖枝，他們也不排除與民進黨合作。

對此，台灣基進黨主席王興煥表示，台灣基進樂見這股公民運動的能量能轉換成參政的形式，一同攪動台灣僵固的政治結構，台灣基進也樂意與罷團夥伴們並肩而行。

時代力量黨主席王婉諭也說，罷免志工都是出於對國家的熱忱、對土地的熱愛而投入，樂見他們把這樣的熱情，轉化成對公共事務的參與。不論是參選、關心地方議題、投入民防，這股公民社會的原生力量，都會是台灣民主持續深化的動能。

王婉諭強調，時力從罷免之初就一路參與，見證了罷團的初心，對於未來各種合作的模式，當然都不排斥，也希望在明年選舉中，持續擴大本土陣營的力量，讓更多關心土地、守護台灣的有志者一起進入體制。

