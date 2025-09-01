明年經貿交流預算增5億 外交部推多地經貿考察團

外交部長林佳龍上任後，積極推動經貿外交、榮邦外交。圖為今年四月「瓜地馬拉咖啡巡迴胖卡車」活 動。 （外交部提供）

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍上任後，積極推動經貿外交、榮邦外交，並多次率領經貿相關考察團出訪。外交部明年度經貿交流活動預算高達七億二一一八萬餘元，增逾五億元，包含著手推動拉美地區經貿考察團，大增北美、歐洲經貿交流相關預算，以及推動榮邦外交。

外交部於明年度預算書表示，外交部將運用我國高科技、綠能、新興智慧科技等各項優勢，洽簽各項雙邊協議、強化各項對話機制，以建立我與無邦交國實質往來之基礎，並尋求逐步擴大合作領域，促進雙邊實質關係全面升級；也將以互惠互助原則，契合友邦經社發展需要並導入產業及市場元素，以推動雙邊及多邊合作計畫。

根據外交部一一五年度單位預算書，外交部明年度編列二十億二三三五萬餘元預算用於「協助各種國際交流活動」科目，包含國際學術、文化、經貿等項目，其中明年度經貿交流活動項目預算高達七億二一一八萬餘元，較今年度預算遽增五億三○九一萬餘元。

經貿交流活動項目預算當中包含，二三八八萬元舉辦與歐洲各國雙邊經貿諮商會議、籌組經貿考察團及推動中東歐國家來台參加專業展等經費；三六七七萬元辦理各項雙邊經貿交流會議及活動、進行雙邊經貿諮商及爭取參與多邊自由貿易機制、加強對美各州州長及政要之聯繫及相關合作等經費。

該項目預算也增列三三一九萬六千元辦理推動拉丁美洲及加勒比海夥伴機會經貿考察團經費。我國在拉丁美洲及加勒比海區域有七個邦交國，林佳龍今年七月才曾率領企業代表團訪問友邦巴拉圭。榮邦外交方面，外交部明年增列三億七四六○萬元預算，用於運用我國優勢產業，實踐榮邦計畫。

