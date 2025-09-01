為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    中共慶祝抗戰勝利80週年 陸委會：企圖捏造台灣歸屬中國

    陸委會最新送交立法院報告指出，中共強調今年是抗日戰爭勝利、台灣光復及聯合國成立「3個80週年」，企圖矮化我方及捏造台灣歸屬於中華人民共和國，強化其「一中原則」。（資料照）

    2025/09/01 05:30

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國政府將於天安門廣場舉行九三閱兵，陸委會送交立法院報告指出，中共強調今年是抗日戰爭勝利、台灣光復及聯合國成立「三個八十週年」，企圖矮化我方及捏造台灣歸屬於中華人民共和國，強化其「一中原則」。

    審慎應處中共動向 維護國家主權

    陸委會「兩岸關係之現況與未來發展」報告提及，中共於二月下旬舉行「對台工作會議」，中國全國政協主席王滬寧稱要擴大兩岸人員往來等「五個要」；三月上旬，中共「兩會」政府工作報告延續「反獨、反干涉、促融、促統」基調，中旬召開「反分裂法廿週年座談會」，威嚇採取「非和平手段」及「以法懲獨」；下旬國台辦官網增設「台獨」打手、幫兇舉報專欄，加強對台恫嚇。

    另外，中共強調今年是抗日戰爭勝利、台灣光復及聯合國成立「三個八十週年」，藉由其官員接受國際媒體採訪，與兩岸交流活動場域主張對台主權，企圖矮化我方及捏造台灣歸屬於中華人民共和國，強化其「一中原則」。

    陸委會指出，中共持續對台施壓，四月解放軍進行聯合演訓及「海峽雷霆二○二五A」演練；六月廣州市公安局懸賞通緝我「資通電軍」廿人；七月民航局宣布啟用M503銜接線W121運行，中國商務部公告八家所謂「台獨」台灣實體列入出口管制名單。

    陸委會批評，中共陸續舉辦「海峽論壇」，文化、青年及兩岸媒體人峰會等交流活動，並邀我各界人士出席，宣傳對台政治主張。

    關於施政方向與未來展望，陸委會表示，審慎應處中共動向與台海情勢，維護國家主權與利益。陸委會強調，政府兩岸政策立場一貫，不卑不亢，維持現狀。

