紐約時報：峰會、閱兵… 習近平大秀強國影響力

紐約時報報導，中國國家主席習近平正試圖利用歷史、外交與軍事實力，重塑本由美國主導的全球秩序。圖為八月卅一日在天津舉行的上海合作組織峰會。（法新社）

2025/09/01 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕紐約時報八月卅日報導，從八月卅一日在天津舉行的上海合作組織（SCO）峰會，到九月三日將展示中國最新武器的天安門廣場閱兵，從新知印度總理莫迪到舊雨俄羅斯總統普廷，中國國家主席習近平正試圖利用歷史、外交與軍事實力，重塑本由美國主導的全球秩序。

莫迪、普廷出席上合峰會

紐時指出，目前的情勢對習近平有利，過去曾與美攜手抗中的印度，如今卻因美國總統川普的關稅戰，而與華府漸行漸遠，讓北京找到拉攏新德里的可趁之機。至於協助普廷擺脫國際孤立的「雙普會」，雖然緩解華府因中俄愈走愈近所承受的壓力，但普廷隨即以訪中讓習安心，兩人的長期合作關係不變。分析家認為，習普兩人將利用上合峰會，推動一個不再由美國主導世界的願景。

習將藉閱兵重塑二戰敘事

至於九月三日北京閱兵的重要性，在於習近平將藉由致詞，把二次世界大戰重塑為以中國與蘇聯為決定性戰場的敘事。這類將二戰勝利榮耀歸於中蘇、被美國智庫學者稱為中俄聯手提供另類二戰史的作法，獲得普廷附和，也有利於宣揚中國官方的主張，即西方盟國無視本可鞏固中國對台灣領土主張的二戰協商與戰後協議。

習、普、莫三巨頭，外加來自土耳其、埃及、馬來西亞與巴基斯坦等數十個新興經濟體的領袖，齊聚上合組織天津峰會，與華府近來與歐亞盟國日益不和，形成強烈對比。美國在歐亞的許多盟友，將中國視為對公平貿易、民主與區域穩定的重大威脅，北京閱兵時展示日後可能用於武力犯台的新式武器，將進一步凸顯中國威脅區域穩定的憂慮。

前美國副國家安全顧問、智庫「傳統基金會」亞洲研究中心資深研究員葉望輝指出，九三閱兵的政治意涵大於軍事意義，除了高調展示最新武器，北京也希望透過這類方式威懾美國、台灣與「第一島鏈」國家，重新打造將中華民國邊緣化的「抗戰」敘事。

然而，分析家也指出，川普破壞美國數十年來的外交政策，嚴重性更勝前述種種。國際危機組織（ICG）的美中關係專家韋恩（Ali Wyne）說，儘管對中國的行為備感憂心，但部分美國的歐亞盟國愈來愈認為，在國際秩序上，美國就算不是主要，也是更大的一股破壞穩定的力量。

