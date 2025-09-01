為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    強化軍港丶雷達站防衛 NASAMS飛彈系統將增購9套

    軍方人士透露，將增購9套NASAMS防空飛彈系統及各型飛彈339枚，預估金額1100億元。（圖取自Kongsberg Defence and Aerospace官網）

    2025/09/01 05:30

    〔記者羅添斌／台北報導〕明年度國防預算案已送立院待審，其中，美國售台的NASAMS「國家先進地對空飛彈系統」由去年度的機密預算改列明年度公開預算，備受矚目。軍方人士昨天透露，列為公開預算的三套NASAMS防空飛彈系統達到三五七億元，為第一階段採購，軍方也規劃在第二階段增購九套NASAMS防空飛彈系統及各型飛彈三三九枚，預估金額將達到一一○○億元左右。

    第一階段採購三套 預算三五七億

    軍方人士說，為加速獲得及在台部署NASAMS防空飛彈系統，第一階段與第二階段的採購期程，將採部分重疊、同時進行的方式執行。為此，NASAMS飛彈系統的第二階段採購案，可望列在防衛靭性特別條例草案及其預算項目之內。

    美國國防安全合作署在去年十月公告，軍售台灣三套NASAMS相關設備，包括三套哨兵雷達系統（AN/MPQ-64F1）、一二三枚中程先進空對空飛彈延伸射程版（AMRAAM-ER）、兩組AMRAAM-C8導引模組、及四套多功能資訊發布系統（MIDS）等，主要用來防衛中樞、空軍基地。此案在國防部的名稱為「國家先進地對空飛彈系統」，還在明年度國防預算中特別註明為「第一階段」。

    增購案列第二階段 約一一○○億

    至於增購案則會被列入「第二階段」。據了解，空軍規劃向美方增購九套NASAMS防空飛彈系統及各型飛彈三三九枚，預估金額將達到一一○○億元左右，防衛範圍會將海軍軍港、海空軍雷達站涵蓋在內。

    歐美各國都將NASAMS系統，用於強化中樞及都會區、機場的防禦上，這套系統可貴之處，在於系統的靈活度。系統可發射AIM-120先進中程防空飛彈、AIM-9X Block II型「響尾蛇」（Sidewinder）短程防空飛彈，而且是可以在機場遭炸、戰機能掛載飛彈卻無法升空作戰時，將戰機飛彈拆下來移給NASAMS系統使用，而且都是我國F-16V戰機可掛載的美系飛彈，具備相當大的作戰運用彈性。

    若採用新購先進中程空對空飛彈增程型（AMRAAM-ER），射程可達五十公里，介於與射程較遠的愛國者、天弓飛彈，以及用於野戰防空的陸劍二、復仇者飛彈系統之間，讓整體防空火網更趨完善。

