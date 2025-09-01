中共砸1543億閱兵 國安官員：舉槍桿子說話

中國九月三日將舉行所謂「抗戰勝利八十週年閱兵」。根據我國安單位情資，北京為了閱兵整體斥資超過三六○億元人民幣（約一五四三億台幣）。圖為共軍閱兵參演部隊進行排練。（法新社）

2025/09/01 05:30

集結新邪惡軸心、竄改二戰史觀 企圖化解中國內外壓力

〔記者陳昀／台北報導〕中國九月三日將在天安門廣場舉行所謂的「抗戰勝利八十週年閱兵」。根據我國安單位情資，北京整體斥資超過三六○億元人民幣（約一五四三億台幣），透過各類新式武器大秀肌肉、威懾美國，並集結俄羅斯總統普廷、北韓勞動黨總書記金正恩等「新邪惡軸心」（CRINK）的威權同學會，意圖「舉高槍桿子說話」、爭取話語權，竄改全球二戰史觀、化解中國內部壓力，如此鋪排正象徵人類文明的「返祖」現象，格外諷刺。

展示新式武器 妄想威懾美國

據了解，中國相關部隊三、四月起進駐北京彩排，綜合情資研判整體斥資逾三六○億人民幣，包含人員訓練、梯次油料維保費用，以及最大規模的維穩費用，以及為了呈現「閱兵藍」，避免天空因空污染色，周邊廠區、商區停工二週到一個月不等的補貼。

國安單位盤點，中國九三閱兵分三部分。一、徒步方隊，展現軍改後的兵力結構，軍種包含陸、海、空、火箭軍，兵種分為軍事航天、網路空間、信息資源、聯勤保障等部隊，以及武警和民兵，另有展示過去軍服的「英雄部隊」，以及邀請俄羅斯、白俄羅斯等外軍的閱兵遊行。

二、裝備方隊，凸顯中國自研的新式武器、無人裝備等，分為陸上突擊、防空反導、無人智能、火力打擊，火力打擊今年特別提出包括東風四十一洲際飛彈、巨浪三型潛射彈道導彈、東風十七超高音速飛彈等洲際或長程飛彈，向全球展示核威懾能力。三、空中梯隊，空警六○○預警機今年可望首度亮相，也包含各式各樣的主輔戰機多機混編，展現空中軍力的完整性及遠程投射能力。

國安官員分析，中國擴大九三閱兵不外乎四個目標。一、「舉高槍桿子說話」，有別於現代多數國家透過外交、經濟手段溝通，中國要以軍事展演爭奪區域與全球話語權；二、發出威權政營「集合號」，中方刻意邀請普廷等威權政要到場，形塑與美國及主要民主國家抗衡的世界格局。

三、竄寫全球歷史觀，中國將「八年抗戰」改成「十四年抗戰」，宣稱中共領導中國參加第二次世界大戰、打敗日本，以此銜接對中華民國政府的繼承效果，進一步與聯合國第二七五八號決議連結，主張台灣主權、遂行法律戰，但事實是，中華民國一直在台灣，直接打臉中共的錯誤詮釋。

四則是緩和中國內外壓力，中國經濟持續下行，加上解放軍內部貪腐與軍方內部鬥爭頻頻，因此中國希望透過閱兵凝聚內部信心。

廣邀威權政要 民主國家缺席

不過，國安官員也批評，二戰強調的是反侵略、支持和平的決心，中國卻以槍砲裝備的展演取代歷史反思，並將發動侵略的普廷及多國威權政要奉為上賓，反而讓歐盟等民主國家因此缺席。

