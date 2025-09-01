為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    涉共諜案、地下匯兌1.9億 中配恐逃亡 法官改收押

    中國籍配偶田曦涉從事非法地下匯兌，利用微信、Line等通訊軟體，以「有沒有人有毛爺爺」等訊息作為暗語。（示意圖，法新社）

    中國籍配偶田曦涉從事非法地下匯兌，利用微信、Line等通訊軟體，以「有沒有人有毛爺爺」等訊息作為暗語。（示意圖，法新社）

    2025/09/01 05:30

    〔記者陳彩玲／台北報導〕中國籍配偶田曦涉替扯鈴教練魯紀賢收取中共情工人員百萬元報酬，以及非法辦理新台幣與人民幣匯兌業務，金額達一．九億元，台北地院今年六月底判她八年徒刑。本報調查，田女限制出境出海處分將屆，移民署也有意廢除其長期居留證，北院審酌全案卷證資料尚未移至二審，罕見緊急於八月中旬再開調查庭，認定她涉重罪且有逃亡之虞，當庭改裁定收押。

    一犯再犯判8年 法官批：不宜寬貸

    據悉，田女到庭時原以為是法官例行性開庭，但在法庭上得知將被收押，錯愕地詢問：「我不能出去了嗎？」後來被上銬時情緒失控，怒嗆法官：「台灣政府憑什麼把我押起來？」但隨即被解送看守所。

    本報調查，田曦涉非法地下匯兌已不是頭一樁，二○二○年七月，她曾替一名同鄉、綽號「巴娜娜」的女子，將上百萬元的詐騙贓款換成人民幣，因認罪、繳回五千餘元犯罪所得獲緩刑。未料，她在此案審理期間另起爐灶，利用微信、Line等通訊軟體，以「有沒有人有毛爺爺」等訊息作為暗語，持續招攬、接洽有匯兌需求的客戶。

    當庭上銬 嗆：台灣政府憑什麼押我

    直到二○二三年，田曦因涉扯鈴教練共諜案被逮，檢調在其住家等處查扣十七本帳冊，以及多間銀行存摺，赫然發現她經手匯兌金額達一．九億元，並從中獲利四一五萬餘元，但田曦在偵審時均否認犯行。

    法官痛批，田曦前案獲緩刑不知悔改，此犯行「不宜寬貸」，依違反銀行法非法辦理國內外匯兌業務罪，重判八年徒刑。

