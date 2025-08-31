為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    提升F-16V生存率 志航基地將新蓋24座機堡

    為迎接六十六架F-16V block70戰機，國防部明年度預算書顯示，空軍司令部將在志航基地新建廿四座機堡、九棟整補存放庫大樓及附屬設施，預計二○二八年完工。圖為志航基地。（資料照）

    為迎接六十六架F-16V block70戰機，國防部明年度預算書顯示，空軍司令部將在志航基地新建廿四座機堡、九棟整補存放庫大樓及附屬設施，預計二○二八年完工。圖為志航基地。（資料照）

    2025/08/31 05:30

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕空軍明年底前將引進六十六架F-16V block70戰機，並全數進駐台東志航基地，強化我國東南空防。國防部明年度預算書顯示，空軍司令部將在志航基地新建廿四座機堡、九棟整補存放庫大樓及附屬設施，預計二○二八年完工，有助於提升F-16V block70戰機的生存率，進而發揚戰力。

    國防部今年度預算書顯示，空軍原訂於二○二一年至二○二六年間，斥資卅三億二三四八萬五千元預算，在台東志航基地興建航材附件整補存放庫、滑行道及其附屬設施，藉此滿足即將進駐此基地的六十六架F-16V block70戰機戰訓實需。

    不過，從國防部明年度預算書可見，國軍已於今年七月陳報行政院，獲准調整此營建工程案的預算、內容與時程，除了將總預算增至卅七億二九四一萬二千元，執行年限延長至二○二八年，還新增廿四座機堡、九棟整補存放庫大樓、滑行道及其附屬設施，全案將在二○二八年完工。

    除機堡外，空軍月前透過書面報告，向立法院解釋新建彈庫設施的重要性，由於台東基地目前的彈庫，是依先前退役的F-5戰機的舊式飛彈、傳統炸彈儲存需求規劃，但新型F-16戰機新購彈藥的使用燃料有固態、液態之分，也有嚴格的溫度、濕度控制需求，無法混合儲存，因此才有新建彈庫的需求。

    至於六十六架新型F-16戰機採購進度，根據國軍規畫，全案表訂於明年底前交付完畢，首架戰機已於美國出廠。另外，空軍斥資四七○億餘元預算執行「F-16型機遠距精準武器籌購案」，對美採購AGM-154C滑翔炸彈、AGM-88反輻射飛彈及AGM-84H空射巡弋飛彈，全案預估二○三○年執行完畢。

