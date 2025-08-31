為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    明年教召再擴大 目標12.6萬人

    根據一一五年度國防預算書顯示，明年教召規模將進一步擴大，目標召集十二萬六千人。（圖取自中華民國陸軍臉書）

    根據一一五年度國防預算書顯示，明年教召規模將進一步擴大，目標召集十二萬六千人。（圖取自中華民國陸軍臉書）

    2025/08/31 05:30

    〔記者吳哲宇、劉宇捷／綜合報導〕國防部推動後備戰力提升計畫已四年餘，其中軍方今年目標召集十萬八九四二員。而根據一一五年度國防預算書，明年度國防部將發給十二萬六千人份的後備部隊教育及勤務召集津貼，代表明年教召規模將進一步擴大。

    國防部今年三月底曾發布陸軍年度施政績效報告，揭露目標召集十萬八九四二員、相較去年度九萬四八七○員，增加了一萬四○七二人。

    而在新制十四天召訓部分，今年度預劃召集廿九單位、五萬一六八五員，比去年的二萬七五六四員多出二萬四三○一人；舊制五至七天教召則含括七十單位、三萬三八六○員，較去年的四萬七七二九員減少一萬三八六九人，另將編實動員十九單位、四四一七員，以及勤務召集一一九單位、一萬八九八○員，均較去年規模皆有所擴大。

    後備部隊將配發瞄準鏡新步槍

    另根據「漢光四十一號演習成果、檢討與後續策進作為」報告內容，後備部隊將依「常、後一致」標準，籌建守備、後備部隊單兵戰鬥裝備，視任務及專長，配賦含光學瞄準鏡、內紅點瞄準鏡與雷指器之新式步槍、頭戴式夜視鏡、戰鬥個裝及防護面具等，藉新式科技裝備，提升實質戰力。

    此外，因應空軍兵力結構轉型，我國一年期義務役士兵也可能被編入雷達站警衛排，協助高山雷達站警戒，隨之也需要相關的特種巡邏車輛。據國防部公布的明年度預算顯示，在國軍的新採購與投資計畫中，空軍裝備方面，司令部已編列二四八二萬五千元執行「新增警衛排巡邏車」案，並籌購巡邏車十四輛，全案預計在明年一年間執行完畢。依此規劃，每輛車大約價值一七七萬元。

    預算書說明，空軍新編成雷達站警衛排陣地大多位於本島或外島高山、丘陵等地理環境，為確保高地站臺戍衛裝備、重研擬籌購適用之高馬力特種車輛，完成籌獲後，可有效提升快速機動作戰特性，強化營區安全防護及陣地防衛能量。

